Спектакль Высоцкий. Requiem

Пластический спектакль о Высоцком

«Высоцкий. Requiem» — второй спектакль в поэтической трилогии, посвященной русским поэтам XX века. Эта постановка погружает зрителей в мир творчества Владимира Высоцкого, сочетая трагическую поэзию с мощной музыкальной и пластической экспрессией.

Концепция и исполнение

Спектакль отличается оригинальной сценографией: два хора — мужской и женский — то объединяются в унисон, то вступают в драматическую борьбу, то звучат автономно. Зрители разделены на две половины и наблюдают действия между собой, что создает уникальное ощущение вовлеченности в происходящее.

На сцене оживают судьбы и образы людей советской эпохи, их страдания, обостренное восприятие жизни, протест и стремление к любви. Эти вневременные образы не теряют своей силы и актуальности. Пластическая и музыкальная композиция спектакля переосмысляет известные строки Высоцкого, создавая неожиданные ассоциации и метафоры.

Для кого

«Высоцкий. Requiem» будет интересен как тем, кто давно ценит творчество поэта, так и тем, кто только начинает знакомство с его искусством. Спектакль способен удивить и заворожить своим глубинным подходом и новаторским исполнением.