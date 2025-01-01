Меню
Высоцкий. Requiem
Киноафиша Высоцкий. Requiem

Спектакль Высоцкий. Requiem

Весь Высоцкий — в хитроумном и энергичном изложении двух хоров
Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пластический спектакль о Высоцком

«Высоцкий. Requiem» — второй спектакль в поэтической трилогии, посвященной русским поэтам XX века. Эта постановка погружает зрителей в мир творчества Владимира Высоцкого, сочетая трагическую поэзию с мощной музыкальной и пластической экспрессией.

Концепция и исполнение

Спектакль отличается оригинальной сценографией: два хора — мужской и женский — то объединяются в унисон, то вступают в драматическую борьбу, то звучат автономно. Зрители разделены на две половины и наблюдают действия между собой, что создает уникальное ощущение вовлеченности в происходящее.

На сцене оживают судьбы и образы людей советской эпохи, их страдания, обостренное восприятие жизни, протест и стремление к любви. Эти вневременные образы не теряют своей силы и актуальности. Пластическая и музыкальная композиция спектакля переосмысляет известные строки Высоцкого, создавая неожиданные ассоциации и метафоры.

Для кого

«Высоцкий. Requiem» будет интересен как тем, кто давно ценит творчество поэта, так и тем, кто только начинает знакомство с его искусством. Спектакль способен удивить и заворожить своим глубинным подходом и новаторским исполнением.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Илья Ампилов
Мария Батрасова
Екатерина Ложкина-Белевич
Сергей Беспалов

Фотографии

Высоцкий. Requiem Высоцкий. Requiem Высоцкий. Requiem Высоцкий. Requiem

