Высоцкий. Мужское
Киноафиша Высоцкий. Мужское

Спектакль Высоцкий. Мужское

18+
Режиссер Григорий Южаков
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-восприятие от режиссера Г. Южакова и мужского актерского состава «ВНЕ…ТЕАТР»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «ВНЕ…ТЕАТР» от режиссера Г. Южакова. Эта постановка представляет собой оригинальную интерпретацию творчества Владимира Высоцкого, в которой участвует только мужской актерский состав. В спектакле звучат песни Высоцкого, каждая из которых наполнена глубокими эмоциями и философскими размышлениями.

Тема и Концепция

Сюжет спектакля раскрывает тринадцать мужских судеб, каждый из которых представляет уникальный характер. Как отмечает сам Высоцкий, «в своих песнях я всегда говорю «я», и это вводит некоторых людей в заблуждение». На самом деле, в этих произведениях речь идет о том, что может случиться с любым человеком в зрительном зале. Спектакль отражает внутренние переживания, страхи и надежды каждого из нас.

Ценности Мужчины

Высоцкий всегда подчеркивал важность сочетания доброты, силы и ума в мужчинах. В одной из своих цитат он говорит: «Вырасти сильным, умным и добрым». Эти качества становятся основой для всех персонажей, представленных в спектакле, и позволяют зрителю глубже понять, что значит быть мужчиной в современном мире.

Зачем Стоит Посетить

«ВНЕ…ТЕАТР» — это не просто спектакль, а настоящая актерская фантазия, в которой каждый найдет что-то близкое и знакомое. Погружение в мир Высоцкого, наполненное искренними переживаниями и глубокими размышлениями, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

 

Фотографии

Высоцкий. Мужское Высоцкий. Мужское Высоцкий. Мужское Высоцкий. Мужское Высоцкий. Мужское Высоцкий. Мужское Высоцкий. Мужское Высоцкий. Мужское
