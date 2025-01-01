Путешествие в мир русских сказок с Соней Воробьевой

Привет! Я - Соня Воробьева, и вся моя жизнь похожа на сказку. Уверена, что и твоя тоже, если взглянуть на нее с другой стороны.

22 июня в 14:00 в театре ВелесО я представлю серию своих рисунков, вдохновленных русскими сказками и мифами. Однако назвать это событие обычной выставкой было бы неправильно. Мы отправимся в настоящее путешествие по волшебным мирам!

Аудиоэкскурсия по любимым сказкам

С помощью аудиоэкскурсии, озвученной артистами нашего театра, ты сможешь услышать свои любимые сказки и заново открыть для себя истории из детства. Каждый уголок театра станет частью незабываемого приключения, наполненного героями твоих любимых книг.

Технические рекомендации

Для более комфортного погружения в выставку возьми с собой наушники, подходящие к твоему смартфону. В нашем мероприятии будет использоваться аудиогид по сказкам, созданный в Telegram-боте.

Верим в чудеса!

Давай верить в чудеса вместе! Эта выставка — не просто возможность увидеть искусство, но и шанс вновь ощутить магию сказок, которые мы любили в детстве.