Выше звезд
Киноафиша Выше звезд

Спектакль Выше звезд

Постановка
Камерная сцена 16+
Режиссер Софья Рубина
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Выше звезд» к 80-летию великой Победы 

К 80-летию великой Победы театры России готовят особые спектакли в знак благодарности героям, которые завоевали эту победу. Театр «Камерная сцена» вновь обращается к творчеству великого русского писателя Андрея Платонова, чьи произведения о войне и послевоенном времени пронизаны поэтическим обобщением и глубокими размышлениями.

О спектакле

Спектакль под названием «Выше звезд» основан на четырех произведениях Платонова. Каждая из историй раскрывает благородство и красоту человеческого духа, что особенно актуально в контексте празднования Победы. Режиссер и актеры надеются, что, несмотря на драматические события, происходящие в спектакле, он будет излучать свет и надежду.

Интересные факты о Платонове

Андрей Платонов — уникальный автор, чьи произведения не просто отражают быт и реалии своего времени, но и поднимают важные философские вопросы. Его стиль написания отличается яркой образностью и глубиной, что делает его работы актуальными и в наши дни.

Не упустите возможность погрузиться в мир, созданный одним из величайших русских писателей, и насладиться спектаклем, который вдохновляет и заставляет задуматься о важнейших аспектах человеческой жизни.

