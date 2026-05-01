Выродок
16+
Продолжительность 1 час
О спектакле

Камерный спектакль «Выродок» по роману Альбера Камю

Камерный спектакль «Выродок» режиссера Кирилла Сбитнева основан на дебютном романе Альбера Камю «Посторонний» (1942 год). Этот культовый роман, ныне признанный манифестом экзистенциализма, исследует жизнь тридцатилетнего мужчины по фамилии Мерсо.

Повествование ведется от лица главного героя, который пропускает через себя череду драматических событий: смерть матери, любовные отношения с девушкой по имени Мари и, в конечном итоге, убийство человека на пляже, суд и приговор.

Стендап вместо традиционного подхода

В первой части спектакля зритель наблюдает за событиями глазами Мерсо, который делится своими трагическими событиями в формате стендапа. Этот живой и искренний подход позволяет глубже понять внутренний мир героя. Режиссер погружает его в обстоятельства, которые вынуждают героя проанализировать чувства бессилия, отчаяния и боли утраты.

Эпиграф и концепция спектакля

Своеобразным эпиграфом к спектаклю служит цитата из эссе Александра Блока «Ирония» (1908 г.): «Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь сродни душевным недугам и может быть названа “иронией”». Эта мысль подчеркивает глубину экзистенциального кризиса, с которым сталкивается Мерсо.

Актерский состав

В спектакле принимают участие Глеб Германов и заслуженная артистка Республики Карелия Людмила Исакова. Их исполнение обещает стать ярким и запоминающимся событием театрального сезона.

Режиссер
Кирилл Сбитнев
В ролях
Глеб Германов
Людмила Исакова

Май
31 мая воскресенье
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1000 ₽

