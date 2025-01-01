Меню
Выпускной в музее радио (группа 30 чел)
Киноафиша Выпускной в музее радио (группа 30 чел)

Выпускной в музее радио (группа 30 чел)

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Выпускной в музее радио и телевидения «Дедушкиного чердака»

Отпразднуйте выпускной в музее радио и телевидения «Дедушкиного чердака». Это не просто праздник, а полное погружение в мир музыки и танца, где каждый сможет найти что-то интересное для себя.

Программа мероприятия

Вас ждет увлекательное знакомство с историей звука: фонограф, патефон, радио и магнитофон. На протяжении всего вечера участники будут разучивать танцы различных эпох — от кадрили до хип-хопа. Зажигательный ведущий проведет конкурсы и загадки, чтобы создать атмосферу настоящего праздника.

Танцуют все!

Мы уверены, что танцевать могут все, и именно поэтому в нашем выпускном участвуют абсолютно все! Не упустите возможность весело провести время в компании друзей и единомышленников.

Что взять с собой?

Не забудьте принести с собой еду, напитки и, конечно, хорошее настроение! Это сделает ваше времяпрепровождение еще более приятным.

Важно знать

Мероприятие рассчитано на группу до 30 человек. Каждый дополнительный участник оплачивается отдельно — плюс 1500 рублей. В программу входит иммерсивная экскурсия по музею, обучение танцам и дискотека. Длительность всего мероприятия составляет 2,5 часа.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого выпускного! Ждем вас в «Дедушкином чердаке»!

Май
16 мая суббота
11:00
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
Фотографии

Выпускной в музее радио (группа 30 чел) Выпускной в музее радио (группа 30 чел) Выпускной в музее радио (группа 30 чел) Выпускной в музее радио (группа 30 чел) Выпускной в музее радио (группа 30 чел)

