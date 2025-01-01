Ежегодный праздник балета состоится в Новосибирском государственном хореографическом училище (НГХУ), которое является кузницей кадров для Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ). В этом году традиционный выпускной спектакль посвящён 75-летнему юбилею заслуженной артистки России Татьяны Капустиной, лауреата премии «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель».
Программу выпускного спектакля подготовили талантливые педагоги выпускного класса НГХУ:
В спектакле также примут участие преподаватели НГХУ:
Директор Новосибирского государственного хореографического училища – заслуженный работник культуры России, лауреат приза «Душа танца» в номинации «Рыцарь балета» Александр Васильевич Василевский. Художественный руководитель училища – заслуженная артистка России, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска» Анна Викторовна Одинцова. Заведующая профессиональной практикой НГХУ – заслуженный работник культуры России Ольга Геннадьевна Крупко.
Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире балета и увидеть, как новые таланты раскрываются на сцене!