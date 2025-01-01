Выпускной спектакль НГХУ: Праздник балета на сцене НОВАТа

Ежегодный праздник балета состоится в Новосибирском государственном хореографическом училище (НГХУ), которое является кузницей кадров для Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ). В этом году традиционный выпускной спектакль посвящён 75-летнему юбилею заслуженной артистки России Татьяны Капустиной, лауреата премии «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель».

Создатели программы

Программу выпускного спектакля подготовили талантливые педагоги выпускного класса НГХУ:

Татьяна Константиновна Капустина – заслуженная артистка России, лауреат премии «Душа танца».

Андрей Леонидович Беспалов – лауреат премии «Душа танца».

Анастасия Сергеевна Лифенцева.

Участие преподавателей

В спектакле также примут участие преподаватели НГХУ:

Анастасия Олеговна Данилова – заслуженная артистка России.

Валерия Владимировна Тренина.

Андрей Юрьевич Шаньшин.

Руководство НГХУ

Директор Новосибирского государственного хореографического училища – заслуженный работник культуры России, лауреат приза «Душа танца» в номинации «Рыцарь балета» Александр Васильевич Василевский. Художественный руководитель училища – заслуженная артистка России, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска» Анна Викторовна Одинцова. Заведующая профессиональной практикой НГХУ – заслуженный работник культуры России Ольга Геннадьевна Крупко.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире балета и увидеть, как новые таланты раскрываются на сцене!