Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Выпускной спектакль НГХУ
Киноафиша Выпускной спектакль НГХУ

Спектакль Выпускной спектакль НГХУ

Постановка
НОВАТ 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Выпускной спектакль НГХУ: Праздник балета на сцене НОВАТа

Ежегодный праздник балета состоится в Новосибирском государственном хореографическом училище (НГХУ), которое является кузницей кадров для Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ). В этом году традиционный выпускной спектакль посвящён 75-летнему юбилею заслуженной артистки России Татьяны Капустиной, лауреата премии «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель».

Создатели программы

Программу выпускного спектакля подготовили талантливые педагоги выпускного класса НГХУ:

  • Татьяна Константиновна Капустина – заслуженная артистка России, лауреат премии «Душа танца».
  • Андрей Леонидович Беспалов – лауреат премии «Душа танца».
  • Анастасия Сергеевна Лифенцева.

Участие преподавателей

В спектакле также примут участие преподаватели НГХУ:

  • Анастасия Олеговна Данилова – заслуженная артистка России.
  • Валерия Владимировна Тренина.
  • Андрей Юрьевич Шаньшин.

Руководство НГХУ

Директор Новосибирского государственного хореографического училища – заслуженный работник культуры России, лауреат приза «Душа танца» в номинации «Рыцарь балета» Александр Васильевич Василевский. Художественный руководитель училища – заслуженная артистка России, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска» Анна Викторовна Одинцова. Заведующая профессиональной практикой НГХУ – заслуженный работник культуры России Ольга Геннадьевна Крупко.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире балета и увидеть, как новые таланты раскрываются на сцене!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше