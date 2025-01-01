Спектакль Выпускной спектакль АРБ им. А. Я. Вагановой

Выпускной спектакль Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой в Мариинском театре

14 июня в 19:00 в Мариинском театре состоится выпускной спектакль АРБ Вагановой. Выпускной спектакль – это важное событие не только для студентов, но и для всей Академии Русского балета. Он демонстрирует плоды многолетнего обучения и упорного труда. Каждый номер программы выбран с учетом уровня подготовки исполнителей и их художественного видения. Это уникальная возможность увидеть, как новые таланты шаг за шагом входят в мир профессионального балета.

Исполнители:

Студенты Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер – Валерий Овсяников

Программа спектакля

В программе выпускного спектакля представлены яркие номера, которые продемонстрируют мастерство студентов и профессионализм оркестра:

PAS DE QUATRE «РОЗАРИЙ» ИЗ БАЛЕТА «ПРОБУЖДЕНИЕ ФЛОРЫ»

Музыка: Риккардо Дриго

Хореография: Мариус Петипа

Постановка: Юрий Бурлак по Ивану Хлюстину (2014)

Музыка: Ференц Лист

Хореография: Лев Иванов, возобновление Ирины Генслер (2017)

Музыка: Цезарь Пуни

Хореография: Жюлль Перро, Мариус Петипа в редакции Николая Цискаридзе (2018)

Музыка: Энрике Гранадос

Хореография: Максим Севагин (2024)

Партия фортепиано – Мария Зыкова

Музыка: Петр Чайковский

Хореография: Мариус Петипа (1890) в редакции Константина Сергеева (1952)

Не упустите шанс стать свидетелем этого яркого события в мире театрального искусства!