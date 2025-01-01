Меню
Киноафиша Выпускной спектакль АРБ им. А. Я. Вагановой

Спектакль Выпускной спектакль АРБ им. А. Я. Вагановой

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Выпускной спектакль Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой в Мариинском театре

14 июня в 19:00 в Мариинском театре состоится выпускной спектакль АРБ Вагановой. Выпускной спектакль – это важное событие не только для студентов, но и для всей Академии Русского балета. Он демонстрирует плоды многолетнего обучения и упорного труда. Каждый номер программы выбран с учетом уровня подготовки исполнителей и их художественного видения. Это уникальная возможность увидеть, как новые таланты шаг за шагом входят в мир профессионального балета.

Исполнители:

  • Студенты Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой
  • Симфонический оркестр Мариинского театра
  • Дирижер – Валерий Овсяников

Программа спектакля

В программе выпускного спектакля представлены яркие номера, которые продемонстрируют мастерство студентов и профессионализм оркестра:

  • PAS DE QUATRE «РОЗАРИЙ» ИЗ БАЛЕТА «ПРОБУЖДЕНИЕ ФЛОРЫ»
    Музыка: Риккардо Дриго
    Хореография: Мариус Петипа
    Постановка: Юрий Бурлак по Ивану Хлюстину (2014)
  • ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ
    Музыка: Ференц Лист
    Хореография: Лев Иванов, возобновление Ирины Генслер (2017)
  • PAS D’ACTION ИЗ БАЛЕТА «НАЯДА И РЫБАК»
    Музыка: Цезарь Пуни
    Хореография: Жюлль Перро, Мариус Петипа в редакции Николая Цискаридзе (2018)
  • ТАНЦЫ НА СВАДЬБЕ
    Музыка: Энрике Гранадос
    Хореография: Максим Севагин (2024)
    Партия фортепиано – Мария Зыкова
  • ТРЕТИЙ АКТ БАЛЕТА «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
    Музыка: Петр Чайковский
    Хореография: Мариус Петипа (1890) в редакции Константина Сергеева (1952)

Не упустите шанс стать свидетелем этого яркого события в мире театрального искусства!

