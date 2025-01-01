Спектакль Выпускной спектакль АРБ им. А. Я. Вагановой

Выпускной спектакль Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой в Мариинском театре
14 июня в 19:00 в Мариинском театре состоится выпускной спектакль АРБ Вагановой. Выпускной спектакль – это важное событие не только для студентов, но и для всей Академии Русского балета. Он демонстрирует плоды многолетнего обучения и упорного труда. Каждый номер программы выбран с учетом уровня подготовки исполнителей и их художественного видения. Это уникальная возможность увидеть, как новые таланты шаг за шагом входят в мир профессионального балета.
Исполнители:
- Студенты Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой
- Симфонический оркестр Мариинского театра
- Дирижер – Валерий Овсяников
Программа спектакля
В программе выпускного спектакля представлены яркие номера, которые продемонстрируют мастерство студентов и профессионализм оркестра:
- PAS DE QUATRE «РОЗАРИЙ» ИЗ БАЛЕТА «ПРОБУЖДЕНИЕ ФЛОРЫ»
Музыка: Риккардо Дриго
Хореография: Мариус Петипа
Постановка: Юрий Бурлак по Ивану Хлюстину (2014)
- ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ
Музыка: Ференц Лист
Хореография: Лев Иванов, возобновление Ирины Генслер (2017)
- PAS D’ACTION ИЗ БАЛЕТА «НАЯДА И РЫБАК»
Музыка: Цезарь Пуни
Хореография: Жюлль Перро, Мариус Петипа в редакции Николая Цискаридзе (2018)
- ТАНЦЫ НА СВАДЬБЕ
Музыка: Энрике Гранадос
Хореография: Максим Севагин (2024)
Партия фортепиано – Мария Зыкова
- ТРЕТИЙ АКТ БАЛЕТА «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
Музыка: Петр Чайковский
Хореография: Мариус Петипа (1890) в редакции Константина Сергеева (1952)
Не упустите шанс стать свидетелем этого яркого события в мире театрального искусства!