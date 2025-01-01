Спектакль Вымыслы. Сказки Пушкина

Премьера спектаклья по сказкам Пушкина для всей семьи

Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина с радостью представляет премьеру музыкального спектакля «Вымыслы. Сказки Пушкина» в честь 225-летия великого русского писателя. Яркий хоровод сказок Александра Сергеевича Пушкина оживет на сцене Дома офицеров под мелодии русских народных песен.

Знакомство с Пушкинскими сказками

Спектакль основан на трех знаменитых сказках Пушкина:

«Сказке о попе и о работнике его Балде»

«Сказке о рыбаке и рыбке»

«Сказке о золотом петушке»

Пушкинские сюжеты сплетутся в волшебный венок, поразят зрителей своей красочностью и удивительными перевоплощениями. Зрители смогут побывать на настоящей русской ярмарке, вместе с Балдой окунуться в омут к морским бесам, узнать историю старика и старухи, живущих у самого синего моря, и разгадать тайны Шамаханской царицы и Золотого петушка.

Творческая команда и технологии

Режиссер-постановщик спектакля Илья Архипов, известный своей любовью к литературному источнику, считает главной задачей сохранение уникального образного языка писателя. Он стремится оживить сказочных героев, отдавая дань традиции, но при этом придавая персонажам современные черты.

Технологии дополненной реальности оживят эффектные декорации постановки, а яркий видеоконтент позволит раскрыть разные грани пушкинских сюжетов, подчеркнув их праздничность и отразив «темную» сторону. Колоритные костюмы художницы Алены Песковой соединят элементы традиционного народного костюма с современным стилем.

Музыкальное сопровождение и танцы

Хореограф Никита Борис создаст на сцене эффектные танцевальные номера, отражающие как русскую пляску, так и современные танцевальные направления. В спектакле будут звучать народные мотивы и специально созданная музыка, вобравшая в себя элементы опер русских композиторов, включая автора музыки к «Сказке о Золотом петушке» Александра Богачева.

Неизменным останется текст Пушкина — кладезь народной мудрости. Сказки Пушкина — это русское наследие, сюжеты-подсказки и герои-архетипы, позволяющие каждому найти для себя истинный смысл.

Семейный спектакль

Музыкальный спектакль «Вымыслы. Сказки Пушкина» — это прекрасный способ провести время всей семьей. Постановка объединит несколько поколений зрителей и привлечет внимание подростковой аудитории. Не упустите возможность насладиться этим волшебным миром на сцене!