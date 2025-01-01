Спектакль Выхожу один я на дорогу

Спектакль о жизни и творчестве Лермонтова

Представляем вашему вниманию спектакль, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову, его короткой жизни и драматической судьбе. В этом произведении зрители смогут глубже понять, как вдохновение великого поэта переплеталось с его непростой судьбой.

Литературные источники

Спектакль основан на таких произведениях Лермонтова, как:

Письма и заметки поэта

Отрывки из романа «Герой нашего времени»

Поэма «Демон»

Стихотворения «Валерик», «Дума», «Нет, я не Байрон», «Молитва», «Спеша на север из далека», «Не смейся над моей…», «Монолог», «Безумец, я — вы правы…»

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат музыкальные композиции композиторов, таких как:

С. Рахманинов

П. Чайковский

И. Брамс

Ф. Шопен

Ф. Шуберт

М. Глинка

К. Хачатурян

А. Варламов

С. Слонимский

С. Екимов

Участники спектакля

В роли исполнителя выступит Владимир Алексеев, актер Малого театра России и лауреат всероссийских конкурсов. Также на сцене зрители смогут услышать Юлию Белан, лауреата Всероссийских и международных конкурсов, обладателя золотой и бронзовой медалей молодежных Дельфийских игр России, а также концертмейстера БДХ им. Попова и факультета музыкального театра ГИТИСа.

Не упустите возможность погрузиться в мир Лермонтова и насладиться великолепной игрой актеров под звуки классической музыки!