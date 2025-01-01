Меню
Выхожу один я на дорогу
Билеты от 1500₽
Киноафиша Выхожу один я на дорогу

Спектакль Выхожу один я на дорогу

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о жизни и творчестве Лермонтова

Представляем вашему вниманию спектакль, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову, его короткой жизни и драматической судьбе. В этом произведении зрители смогут глубже понять, как вдохновение великого поэта переплеталось с его непростой судьбой.

Литературные источники

Спектакль основан на таких произведениях Лермонтова, как:

  • Письма и заметки поэта
  • Отрывки из романа «Герой нашего времени»
  • Поэма «Демон»
  • Стихотворения «Валерик», «Дума», «Нет, я не Байрон», «Молитва», «Спеша на север из далека», «Не смейся над моей…», «Монолог», «Безумец, я — вы правы…»

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат музыкальные композиции композиторов, таких как:

  • С. Рахманинов
  • П. Чайковский
  • И. Брамс
  • Ф. Шопен
  • Ф. Шуберт
  • М. Глинка
  • К. Хачатурян
  • А. Варламов
  • С. Слонимский
  • С. Екимов

Участники спектакля

В роли исполнителя выступит Владимир Алексеев, актер Малого театра России и лауреат всероссийских конкурсов. Также на сцене зрители смогут услышать Юлию Белан, лауреата Всероссийских и международных конкурсов, обладателя золотой и бронзовой медалей молодежных Дельфийских игр России, а также концертмейстера БДХ им. Попова и факультета музыкального театра ГИТИСа.

Не упустите возможность погрузиться в мир Лермонтова и насладиться великолепной игрой актеров под звуки классической музыки!

В ролях
Владимир Алексеев

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽

Фотографии

Выхожу один я на дорогу Выхожу один я на дорогу Выхожу один я на дорогу Выхожу один я на дорогу Выхожу один я на дорогу

