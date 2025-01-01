Спектакль Выхожу один я на дорогу

Представляем вашему вниманию спектакль, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову, его короткой жизни и драматической судьбе. В этом произведении зрители смогут глубже понять, как вдохновение великого поэта переплеталось с его непростой судьбой.
Спектакль основан на таких произведениях Лермонтова, как:
В спектакле звучат музыкальные композиции композиторов, таких как:
В роли исполнителя выступит Владимир Алексеев, актер Малого театра России и лауреат всероссийских конкурсов. Также на сцене зрители смогут услышать Юлию Белан, лауреата Всероссийских и международных конкурсов, обладателя золотой и бронзовой медалей молодежных Дельфийских игр России, а также концертмейстера БДХ им. Попова и факультета музыкального театра ГИТИСа.
Не упустите возможность погрузиться в мир Лермонтова и насладиться великолепной игрой актеров под звуки классической музыки!