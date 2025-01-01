Выхожу один я на дорогу...

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Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная композиция по произведениям Лермонтова

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Эта работа погружает зрителей в его короткую, но насыщенную драматическими событиями жизнь.

Продолжительность и Возрастное Ограничение

Продолжительность спектакля составляет 1 час. Рекомендуемое возрастное ограничение — 12+

Литературная Основа

Композиция спектакля основана на следующих произведениях Лермонтова:

  • «Герой нашего времени»
  • Поэма «Демон»
  • Стихотворения:
    • «Валерик»
    • «Дума»
    • «Нет, я не Байрон»
    • «Молитва»
    • «Спеша на север из далека»
    • «Не смейся над моей…»
    • «Монолог»
    • «Безумец, я — вы правы…»

Музыкальное Сопровождение

В спектакле звучат произведения известных композиторов:

  • Сергей Рахманинов
  • Пётр Чайковский
  • Иоганн Брамс
  • Фредерик Шопен
  • Франц Шуберт
  • Михаил Глинка
  • Арно Бабаджанян
  • Александр Варламов
  • Самуил Слонимский
  • Станислав Екимов

Исполнители

Спектакль представлен в исполнении:

  • Юлия Белан — актриса Малого театра России, лауреат всероссийских конкурсов.
  • Владимир Алексеев — актер и концертмейстер, обладатель золотой и бронзовой медалей молодежных Дельфийских игр России.

Художественные Работы

Также в спектакле будут представлены художественные работы и зарисовки М.Ю. Лермонтова, посвященные Кавказу, что добавляет глубину и атмосферу в эту яркую театральную постановку.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который соединяет поэзию, музыку и живопись в одном представлении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
17:00 от 2000 ₽

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