Выхожу один я на дорогу...

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Эта работа погружает зрителей в его короткую, но насыщенную драматическими событиями жизнь.
Продолжительность спектакля составляет 1 час. Рекомендуемое возрастное ограничение — 12+
Композиция спектакля основана на следующих произведениях Лермонтова:
В спектакле звучат произведения известных композиторов:
Спектакль представлен в исполнении:
Также в спектакле будут представлены художественные работы и зарисовки М.Ю. Лермонтова, посвященные Кавказу, что добавляет глубину и атмосферу в эту яркую театральную постановку.
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который соединяет поэзию, музыку и живопись в одном представлении!