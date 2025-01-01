Выхожу один я на дорогу...

Музыкальная композиция по произведениям Лермонтова

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Эта работа погружает зрителей в его короткую, но насыщенную драматическими событиями жизнь.

Продолжительность и Возрастное Ограничение

Продолжительность спектакля составляет 1 час. Рекомендуемое возрастное ограничение — 12+

Литературная Основа

Композиция спектакля основана на следующих произведениях Лермонтова:

«Герой нашего времени»

Поэма «Демон»

Стихотворения: «Валерик» «Дума» «Нет, я не Байрон» «Молитва» «Спеша на север из далека» «Не смейся над моей…» «Монолог» «Безумец, я — вы правы…»



Музыкальное Сопровождение

В спектакле звучат произведения известных композиторов:

Сергей Рахманинов

Пётр Чайковский

Иоганн Брамс

Фредерик Шопен

Франц Шуберт

Михаил Глинка

Арно Бабаджанян

Александр Варламов

Самуил Слонимский

Станислав Екимов

Исполнители

Спектакль представлен в исполнении:

Юлия Белан — актриса Малого театра России, лауреат всероссийских конкурсов.

Владимир Алексеев — актер и концертмейстер, обладатель золотой и бронзовой медалей молодежных Дельфийских игр России.

Художественные Работы

Также в спектакле будут представлены художественные работы и зарисовки М.Ю. Лермонтова, посвященные Кавказу, что добавляет глубину и атмосферу в эту яркую театральную постановку.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который соединяет поэзию, музыку и живопись в одном представлении!