7-8 и 12-15 июня парк Волшебная миля превратится в сказочное Мерилэнд, где вас ждут встречи с Куроми, Мелоди и Хэллоу Китти. Эта милая белая кошечка является символом доброты и дружбы, отражая светлые стремления детей. Она всегда готова к новым приключениям и интересным встречам.
На выходных с Хэллоу Китти, Мелоди и Куроми вас ожидает множество активностей, которые будут проходить в режиме нон-стоп в течение всего дня. Приходите в любое время, и вы обязательно встретитесь с любимыми героями и сможете поучаствовать в различных активностях. Участие во всех мероприятиях включено в стоимость билета.
Все активности будут доступны каждому гостю парка. Участие в них входит в стоимость входных билетов, которые можно приобрести заранее или непосредственно в день посещения. Обратите внимание, что при посещении парка обязательна сменная обувь для детей и родителей!
Не упустите возможность провести время с любимыми персонажами и насладиться волшебной атмосферой Мерилэнда!