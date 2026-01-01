Оповещения от Киноафиши
0+
Возраст 0+

О выставке

Волшебная миля приглашает на встречу с любимыми героями Hello Kitty

7-8 и 12-15 июня парк Волшебная миля превратится в сказочное Мерилэнд, где вас ждут встречи с Куроми, Мелоди и Хэллоу Китти. Эта милая белая кошечка является символом доброты и дружбы, отражая светлые стремления детей. Она всегда готова к новым приключениям и интересным встречам.

На выходных с Хэллоу Китти, Мелоди и Куроми вас ожидает множество активностей, которые будут проходить в режиме нон-стоп в течение всего дня. Приходите в любое время, и вы обязательно встретитесь с любимыми героями и сможете поучаствовать в различных активностях. Участие во всех мероприятиях включено в стоимость билета.

Что вас ждет в Мерилэнде?

  • Тематический семейный квест с гарантированным призом — в течение всего дня;
  • Интермедия с Хэллоу Китти, Мелоди и Куроми на главной сцене в 15:00 и 19:30 (7, 12, 13, 14 июня) и в 12:00 и 15:00 (8, 15 июня);
  • Дискотека на главной сцене в 12:00 (7, 12, 13, 14 июня) и в 19:30 (8, 15 июня);
  • Тематические мастер-классы в отдельных домиках под руководством опытных мастеров — в течение всего дня по расписанию в формате свободного посещения;
  • Сеансы в сферическом кинотеатре — показ фильмов и мультфильмов в течение всего дня по расписанию;
  • Тир "Меткий глаз" в 13:00 и 17:30;
  • Красочные декорации и тематическая фотозона;
  • Более 40 игровых пространств и аттракционов в свободном доступе;
  • Кафе со вкусными и свежими блюдами;
  • Кулеры с питьевой водой и одноразовыми стаканчиками в свободном доступе;
  • Бесплатный Wi-Fi на всей территории парка.

Все активности будут доступны каждому гостю парка. Участие в них входит в стоимость входных билетов, которые можно приобрести заранее или непосредственно в день посещения. Обратите внимание, что при посещении парка обязательна сменная обувь для детей и родителей!

Не упустите возможность провести время с любимыми персонажами и насладиться волшебной атмосферой Мерилэнда!

Март
14 марта суббота
10:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
15 марта воскресенье
10:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
21 марта суббота
10:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
22 марта воскресенье
10:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽

