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Выходной Band. Октябрь уж наступил
Киноафиша Выходной Band. Октябрь уж наступил

Выходной Band. Октябрь уж наступил

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Танцевальный вечер с Выходной Band

Приглашаем вас на незабываемый вечер с группой Выходной Band, который состоится уже в этом месяце! Если вы ищете способ поднять настроение и провести время в компании друзей, то это событие для вас.

Музыка, которая объединяет

В репертуаре группы вы найдете множество танцевальных хитов из российской и советской эстрады. Зажигательные мелодии, знакомые каждому, создадут атмосферу праздника и веселья. Не упустите возможность вспомнить любимые песни и зажечь на танцполе!

Создайте свою компанию

Пригласите своих лучших друзей и приходите на яркий вечер, который станет отличным способом отдохнуть от повседневной рутины. Ваша компания и музыка – идеальное сочетание для создания незабываемых воспоминаний.

Не пропустите!

Октябрь уже наступил, и вместе с ним пришло время для настоящих танцев и веселья. Группа Выходной Band ждет вас, чтобы подарить невероятные эмоции и заряд положительной энергии. Не упустите шанс стать частью этого фестиваля музыки и радости!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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