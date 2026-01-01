Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Выходила на берег Катюша
12+
О концерте

Выходила на берег Катуши: концерт народной музыки

Концерт «Выходила на берег Катуши» организует Филармония Новосибирской области, одна из ведущих филармонических организаций России. Она славится высокими стандартами качества и разнообразным репертуаром.

На концерте прозвучат известные народные песни в исполнении талантливых музыкантов. Уникальная атмосфера народной культуры будет создана в уютном Камерном зале Новосибирской филармонии, известном своей отличной акустикой.

Ко Дню Великой Победы

В программе концерта - народные песни времен Великой Отечественной войны и произведения советских композиторов. Эти песни стали неотъемлемой частью народной памяти и культуры.

В годы войны музыка служила духовным оружием: она поднимала бойцов в бою, воодушевляла на подвиги и внушала надежду на победу. Песни, рожденные в те тяжелые времена, будут жить в сердцах людей и в будущем станут классическими народными произведениями.

Фольклорный ансамбль «Рождество»

Фольклорный ансамбль «Рождество» приглашает всех желающих вспомнить прекрасные песни вместе с артистами. В программе - такие любимые композиции, как «Три танкиста», «Казаки в Берлине» и, конечно же, «Катюша».

Ведущая концерта – Наталия Миллер. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и приобщиться к богатому наследию народной культуры!

 

Купить билет на концерт Выходила на берег Катюша

Помощь с билетами
В других городах
Май
7 мая четверг
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 400 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше