Выход в свет
Выход в свет

Спектакль Выход в свет

16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Выход в свет»: Творческий путь женщин в искусстве

Спектакль-альманах «Выход в свет» погружает зрителей в мир женщин, посвятивших свою жизнь театру. Этот уникальный проект рассказывает истории драматических актрис, балерин и оперных артисток, которые сталкиваются с непростыми испытаниями на пути к своему искусству.

Жизнь на сцене: страсть и трудности

Героини спектакля объединены одной страстью — театром. Однако, насколько готов театр принять тех, кто в него влюблен? В «Выходе в свет» нет единой сюжетной линии. Вместо этого зрителей ждёт множество отдельных историй, каждая из которых раскрывает уникальные судьбы женщин.

Фрагменты спектакля

Одной из ярких сцен является «Послания к…» — трагикомичная зарисовка о юной актрисе, которая пытается угодить строгой комиссии на пробах. Эта часть спектакля заставляет зрителей задуматься о том, как сложно порой пробиться на сцену, даже обладая талантом.

Также в спектакле представлен «Рондо» — надрывная история о судьбе балерины, которая сталкивается с горечью и разочарованием в своем искусстве. Эта часть заставляет глубже понять, какова цена творческой жизни.

Интересные факты

Спектакль «Выход в свет» — это не только художественное произведение, но и важный культурный проект, который поднимает вопросы о месте женщин в искусстве. Вдохновением для создания спектакля послужили реальные истории известных актрис и танцовщиц, чьи карьеры были полны как успехов, так и трудностей.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который станет настоящим событием в театральной жизни города!

Режиссер
Дмитрий Мульков
В ролях
Маргарита Лоскутникова
Виктория Шпакова
Любовь Яковлева
Леонид Семенов
Мария Кудряшова

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19:00 от 1000 ₽

