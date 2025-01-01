Мастер-классы по созданию свечей в Перми: творчество на природе

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества! Теперь мы можем организовать мастер-класс именно там, где вам удобно — будь то уютный дом, дача или красивая локация на природе.

Условия проведения мастер-класса

Для комфортного участия вам потребуется лишь розетка и стол, за которым сможет разместиться ваша компания. Мастер-класс подходит для взрослых и детей, что делает его идеальным для:

девичников

корпоративов

семейных праздников

встреч с друзьями

выпускных или просто уютных дней вместе

Что вас ожидает?

На нашем мастер-классе вы:

Узнаете, как выбирать качественные свечи.

Познакомитесь с различными материалами и их преимуществами.

Разберётесь, как сохранить аромат и увеличить время горения.

Поработаете с ароматами: смешаете композиции и добавите нужное количество аромамасел.

Пройдёте все этапы создания свечи: от установки фитиля до заливки.

Создадите «тайное послание» внутри вашей уникальной свечи.

Каждый участник не только получит новый навык, но и сделает свою собственную свечу с посланием. Кроме того, вас ждёт подарок и промокод на скидку для покупки стартового набора для домашнего творчества.

Ароматы и атмосферу

На мастер-классе вы сможете выбрать из более чем 70 ароматов, а также использовать декор и буквы (цветные и черно-белые). Гарантируем уютную атмосферу, отличное настроение и творческое вдохновение!

Стоимость и детали

Стоимость выездного мастер-класса на 5 человек составляет 9 000 ₽ в пределах 3 км от нашей студии (Пермь, Тополевый переулок, д. 10, офис 212). Если планируется выезд дальше, стоимость уточняйте у менеджера.

Все подробности по организации, а также финальные условия выезда будут предоставлены после записи и покупки билетов.

Творчество — это ваш отдых с пользой. Мы всё организуем, ждём вас и ваш стол! 😊