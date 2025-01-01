Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества! Теперь мы можем организовать мастер-класс именно там, где вам удобно — будь то уютный дом, дача или красивая локация на природе.
Для комфортного участия вам потребуется лишь розетка и стол, за которым сможет разместиться ваша компания. Мастер-класс подходит для взрослых и детей, что делает его идеальным для:
На нашем мастер-классе вы:
Каждый участник не только получит новый навык, но и сделает свою собственную свечу с посланием. Кроме того, вас ждёт подарок и промокод на скидку для покупки стартового набора для домашнего творчества.
На мастер-классе вы сможете выбрать из более чем 70 ароматов, а также использовать декор и буквы (цветные и черно-белые). Гарантируем уютную атмосферу, отличное настроение и творческое вдохновение!
Стоимость выездного мастер-класса на 5 человек составляет 9 000 ₽ в пределах 3 км от нашей студии (Пермь, Тополевый переулок, д. 10, офис 212). Если планируется выезд дальше, стоимость уточняйте у менеджера.
Все подробности по организации, а также финальные условия выезда будут предоставлены после записи и покупки билетов.
Творчество — это ваш отдых с пользой. Мы всё организуем, ждём вас и ваш стол! 😊