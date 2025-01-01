Меню
Выездная программа «Недаром помнит вся Россия…»
Выездная программа «Недаром помнит вся Россия…»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Программа к 200-летию Отечественной войны 1812 года

Национальный музей Республики Башкортостан приглашает школьников и студентов на уникальную образовательную программу, посвященную истории и героям Отечественной войны 1812 года. В рамках мероприятия вас ждут экскурсии, интерактивные уроки и музыкальное выступление.

Экскурсия по выставке «… И Париж видали мы!»

На экскурсии вы сможете узнать о мужестве и самоотверженности воинов, участвовавших в ключевых сражениях этой войны. Экскурсовод расскажет о стратегической роли отдельных полков и их вкладе в общую победу. Вы также познакомитесь с оружием того времени и сможете увидеть элементы фехтования в исполнении опытного мастера.

Патриотический урок «От Бородино до Парижа»

Этот интерактивный урок посвящен ратным подвигам солдат на полях сражений от Бородино до Парижа. Вы узнаете о героизме отдельных бойцов и их подразделений, а также о решающих моментах войны. Познавательный обзор макетов вооружения, использовавшегося в 1812 году, и рассказ о казачьем мундире, ставшем символом русской армии, помогут вам ощутить атмосферу того времени. Кроме того, углубленный анализ художественных произведений, посвященных войне, даст возможность взглянуть на события глазами очевидцев.

Музыкальное выступление коллектива «Художественная мастерская Уральского эпоса»

Завершит программу яркое музыкальное выступление, в котором прозвучат песни и музыка Южноуральцев. Эти произведения посвящены героизму и мужеству русских солдат в Отечественной войне 1812 года. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу истории через музыку!

14 октября вторник
11:00
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
от 700 ₽
