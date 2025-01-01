Спектакль Выбирай

Постановка о выборе и счастье в исполнении ведущих артистов Самарских театров

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, который задает важные вопросы о нашей жизни. Как мы выбираем: любовь или благополучие, спокойствие или неравнодушие, власть или дружбу? Какой выбор приведет нас к истинному счастью?

Сюжет

Действие разворачивается в странном придорожном кафе, где судьбы героев переплетаются в одну ночь. Может ли эта встреча стать поворотным моментом в их жизни? Каждый персонаж сталкивается с необходимостью сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу.

Автор и режиссер

Спектакль создан талантливой Аллой Коровкиной, которая известна своим уникальным подходом к театральному искусству. Ее работы отличает глубокая проработка персонажей и актуальность поднимаемых тем.

Артисты

В спектакле участвуют замечательные актеры:

Елена Остапенко (театр «Самарская площадь»)

Надежда Якимова (Самарский театр драмы)

Елена Боляновская (СамАРТ)

Игорь Рудаков (СамАРТ)

Интересные факты

Спектакль поднимает вопросы, актуальные для каждого из нас. В нем сочетаются элементы драмы и философии, что делает его не только зрелищным, но и глубоким. Подобные темы часто вызывают живой отклик у зрителей, побуждая их задуматься о собственных выборах в жизни.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас переосмыслить свои жизненные приоритеты!