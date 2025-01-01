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Спектакль Выбирай

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 12+
Режиссер Алла Коровкина
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Постановка о выборе и счастье в исполнении ведущих артистов Самарских театров

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, который задает важные вопросы о нашей жизни. Как мы выбираем: любовь или благополучие, спокойствие или неравнодушие, власть или дружбу? Какой выбор приведет нас к истинному счастью?

Сюжет

Действие разворачивается в странном придорожном кафе, где судьбы героев переплетаются в одну ночь. Может ли эта встреча стать поворотным моментом в их жизни? Каждый персонаж сталкивается с необходимостью сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу.

Автор и режиссер

Спектакль создан талантливой Аллой Коровкиной, которая известна своим уникальным подходом к театральному искусству. Ее работы отличает глубокая проработка персонажей и актуальность поднимаемых тем.

Артисты

В спектакле участвуют замечательные актеры:

  • Елена Остапенко (театр «Самарская площадь»)
  • Надежда Якимова (Самарский театр драмы)
  • Елена Боляновская (СамАРТ)
  • Игорь Рудаков (СамАРТ)

Интересные факты

Спектакль поднимает вопросы, актуальные для каждого из нас. В нем сочетаются элементы драмы и философии, что делает его не только зрелищным, но и глубоким. Подобные темы часто вызывают живой отклик у зрителей, побуждая их задуматься о собственных выборах в жизни.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас переосмыслить свои жизненные приоритеты!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 21 августа
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

Умные дуры
16+
Драма
Умные дуры
6 августа в 19:00 Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов»
от 1000 ₽
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Детский
Незнайка
23 августа в 12:00 Город
от 600 ₽
Маленький принц
12+
Детский
Маленький принц
28 сентября в 16:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 1500 ₽
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