Вязаные сказки — тёплый спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Вязаные сказки», который создаётся прямо на ваших глазах. Это не просто театральное представление; это возможность стать со-творцом волшебной истории. Клубочки шерсти, спицы и тряпочки неожиданно превращаются в героев!

Креативный процесс в действии

Дети не только наблюдают за сюжетом, но и активно участвуют в создании сказки. Под руководством опытного мастера они смогут сделать маленький вязаный подарок для мамы, папы или бабушки своими руками и с любовью.

Спектакль для всех

Рекомендованная возрастная категория — от 5 лет. Это прекрасная возможность провести время в кругу семьи, наполненное теплом, уютом и волшебством. Сказка, которую вы увидите, запоминается надолго и создаёт особую атмосферу праздника.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного спектакля. Приходите всей семьёй — ждём вас с нетерпением!