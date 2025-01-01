Выставка Вячеслава Михайлова «Страсти по…» в Новом Манеже

С 8 по 31 августа 2025 года в Большом зале исторического здания Императорского общества поощрения художеств пройдет юбилейная выставка известного художника Вячеслава Саввича Михайлова, приуроченная к его 80-летию. Мероприятие поддерживается меценатами Дмитрием и Юрием Саулиди и станет продолжением цикла выставок мастеров старшего поколения Санкт-Петербургского союза художников.

О выставке

Вячеслав Михайлов – выдающийся представитель «детей Победы», родившийся в 1945 году. В рамках выставочной программы уже состоялась экспозиция работ Александра Кондурова, а осенью зрители смогут увидеть творчество Валерии Лукки и Олега Яхнина. В прошлом году были отмечены юбилеи Алексея Талащука и Латифа Казбекова.

Путь художника

Вячеслав Михайлов окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в 1977 году, а в 1979 год стал членом Союза художников СССР. В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник РФ». Его работы известны среди ценителей живописи и отмечены высокой профессиональной культуры.

Отзывы и признание

Михаил Герман отмечает: За его плечами не только серьезнейшая школа, но и уважение к ней, а также беспощадная работа ради ее совершенствования. Его жизнь и судьба драматичны и заслуживают пристального внимания. Вячеслав Михайлов стал одним из самых строгих последователей экспрессионизма XX века, как пишет Эннио Конкаротти: Его агрессивное письмо вторгается в мир со всей силой страсти, раскрывая истинную сущность вещей. Ольга Кабанова добавляет: Его абстрактная живопись действует на зрителя чувственно, создавая тактильную притягательность своих поверхностей.

Посещение выставки

Выставочные залы работают с 12:00 до 19:00, выходной – понедельник. Вход осуществляется по единому билету на выставки: 300 рублей, льготный – 150 рублей.

Не упустите возможность познакомиться с выдающимся творчеством Вячеслава Михайлова и погрузиться в мир его искусства.