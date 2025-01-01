Вячеслав Малежик. Золотые хиты и новые песни

Концерт Вячеслава Малежика в Санкт-Петербурге: Хиты и Новинки на Уютном Вечере

Необыкновенная встреча ожидает петербуржцев 19 ноября в 19:00 в концертном зале «У Финляндского». На сцене выступит легендарный автор-исполнитель Вячеслав Малежик, который порадует зрителей как любимыми хитами, так и новыми песнями в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».

Легенда песни

Зрителям будут представлены такие суперхиты, как «Ещё раз», «Провинциалка», «Мозаика», «Недавно и давно», «Двести лет», «Ты мне нравишься», «Потерялись мы с тобой», «Попутчица», «Острова» и «Золотая ты моя, золотая». Эти и многие другие песни, вышедшие из-под пера Малежика, знает вся страна. Его творчество — это невероятно искренние, душевные и проникновенные композиции.

Атмосфера и Уникальность

Концерты Вячеслава Малежика известны своей атмосферой уюта и доверительного общения со зрителем. Еще более теплую и сердечную ноту в программу внесёт участие его супруги, актрисы Татьяны Малежик, которая становится неотъемлемой частью выступлений.

Достижения Артиста

Вячеслав Малежик — настоящий рекордсмен по количеству выпущенных альбомов (их более тридцати), среди которых присутствуют не только музыкальные, но и инструментальные работы. На уютном концерте в «У Финляндского» прозвучат все самые любимые хиты артиста, а также песни из его нового альбома «Еще раз о любви».

Не упустите возможность стать частью этого события и насладиться великолепной музыкой живьем!