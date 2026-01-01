Вячеслав Ковалёв, авторская музыка

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Творческая встреча с Вячеславом Ковалёвым в Доме винтажной музыки

12 апреля 2026 года в Доме винтажной музыки пройдет творческая встреча с известным петербургским автором и исполнителем песен Вячеславом Ковалёвым. Это событие обещает стать незабываемым для всех любителей музыки и театрального искусства.

О Вячеславе Ковалёве

Вячеслав Ковалёв — яркий представитель российской музыкальной сцены, лауреат крупнейших фестивалей, таких как им. В. Грушина и «Петербургский аккорд». Его песни отличаются мелодичностью и ритмичностью, они легко запоминаются и часто исполняются в хоре.

Ковалёв активно участвует в значимых мероприятиях по всей России и является почетным гостем крупнейших фестивалей. Он не только певец, но и популяризатор своего жанра, создатель авторских проектов, которые получили признание публики.

Что ждать на встрече?

На встрече зрителей ждет концерт, где Вячеслав исполнит свои лучшие песни. Также планируются интересные гости, которые добавят разнообразия в программу. К мероприятию будут подготовлены вопросы и ответы, а также видеоролики, что сделает встречу более интерактивной и увлекательной.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в Пасху! Встреча начнется в 19:00. Приходите, чтобы насладиться атмосферой и поддержать талантливого исполнителя!

