Вячеслав Ковалёв, авторская музыка

12 апреля 2026 года в Доме винтажной музыки пройдет творческая встреча с известным петербургским автором и исполнителем песен Вячеславом Ковалёвым. Это событие обещает стать незабываемым для всех любителей музыки и театрального искусства.
Вячеслав Ковалёв — яркий представитель российской музыкальной сцены, лауреат крупнейших фестивалей, таких как им. В. Грушина и «Петербургский аккорд». Его песни отличаются мелодичностью и ритмичностью, они легко запоминаются и часто исполняются в хоре.
Ковалёв активно участвует в значимых мероприятиях по всей России и является почетным гостем крупнейших фестивалей. Он не только певец, но и популяризатор своего жанра, создатель авторских проектов, которые получили признание публики.
На встрече зрителей ждет концерт, где Вячеслав исполнит свои лучшие песни. Также планируются интересные гости, которые добавят разнообразия в программу. К мероприятию будут подготовлены вопросы и ответы, а также видеоролики, что сделает встречу более интерактивной и увлекательной.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в Пасху! Встреча начнется в 19:00. Приходите, чтобы насладиться атмосферой и поддержать талантливого исполнителя!