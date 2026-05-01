Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Вячеслав Дубынин. Мозг и движения: почему управлять телом сложнее, чем мыслить
Вячеслав Дубынин. Мозг и движения: почему управлять телом сложнее, чем мыслить

Возраст 6+
О выставке

Лекция Вячеслава Дубынина о движении и мозге

Приглашаем вас на лекцию Вячеслава Дубынина, доктора биологических наук и профессора кафедры физиологии человека и животных МГУ имени М.В. Ломоносова. Специалист в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии, Вячеслав не только ведет занятия в университете, но и активно занимается популяризацией науки.

Темы лекции

На лекции мы раскроем, как движения являются важнейшей функцией мозга. Вы узнаете, что почти две трети нейронов помогают нам поддерживать равновесие и осваивать новые навыки. Каждый жест руки — это результат сложной координации множества систем.

Мы обсудим, как неуверенные и иногда хаотичные движения младенца развиваются в ловкие и автоматические навыки. Особое внимание будет уделено:

  • двигательной памяти и её значению;
  • роли дофамина и других нейромедиаторов;
  • миокинам — молекулам, которые выделяются работающими мышцами и стимулируют нейросети, улучшая обмен веществ.

Почему движения важны?

Движения представляют собой самый полезный способ нагрузки для нервной системы, поддерживая здоровье как мозга, так и всего организма. Мы рассмотрим, что происходит в коре больших полушарий, когда мы делаем первый шаг к цели или произносим слова.

Какие ощущения могут приносить движения? Почему они привносят лёгкость и радость в нашу жизнь? Узнаем, как именно они могут стать доступным способом сохранить ясность ума на долгие годы.

Май
29 мая пятница
19:00
Измайлово Бета Москва, Измайловское ш., 71, корп. 2Б
от 2000 ₽

