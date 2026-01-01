Оповещения от Киноафиши
Вячеслав Бутусов. Nautilus Pompilius. Лучшее
Вячеслав Бутусов. Nautilus Pompilius. Лучшее

12+
Возраст 12+

О концерте

Вячеслав Бутусов и группа «Орден славы» в Воронеже

В МТС Live Холл Воронеж состоится концерт Вячеслава Бутусова с группой «Орден славы». Зрителей ожидает вечер, наполненный хитами и любимыми треками группы «Nautilus Pompilius», которые стали саундтреком целого поколения.

Лучшие произведения на сцене

Музыканты исполнят самые запоминающиеся песни из богатого творческого наследия «Наутилуса». Концерт пройдет в клубном формате, что создаст особую атмосферу близости и взаимодействия с аудиторией.

Эмоции и воспоминания

Группа «Nautilus Pompilius» — это не просто музыка, а целая жизнь с её сложностями, переменами, романтикой и страстями. Их песни наполнены глубокими эмоциями и воспоминаниями, которые остаются в сердцах тех, кто выбирает свой путь под музыку Вячеслава Бутусова.

Не пропустите уникальный концерт!

Это событие станет настоящим праздником для поклонников рок-музыки и всех, кто ценит вдохновляющее выступление. Настало время насладиться живым исполнением любимых хитов!

В других городах
Апрель
25 апреля суббота
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 5000 ₽

