Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»

12+
О концерте

Легендарные песни Nautilus Pompilius. Концерт Вячеслава Бутусова в Уфе

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» готовятся порадовать поклонников легендарных хитов Nautilus Pompilius. На концерте в Уфе зрителей ждет большая программа, включающая как самые любимые хиты, так и редкие композиции.

Музыкальное наследие

По многочисленным просьбам слушателей, музыканты исполнят ретроспективную программу, в которой собраны главные песни богатого творческого наследия «Наутилуса». Это возможность вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений, представленную в уникальном сценическом оформлении.

Жизнь, полная эмоций

Nautilus Pompilius — это не просто музыка, а целая жизнь с её сложностями и переменами, романтикой и страстями. Главной целью было и остается творческое созидание. Десятки хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, дарят эмоции и воспоминания, которые навсегда останутся в сердцах слушателей.

Новое прочтение знакомого

На предстоящем концерте прозвучат самые яркие и любимые песни «Наутилуса» в актуальном сценическом исполнении. Глубина и атмосфера музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии. Это шанс не только послушать знакомые мелодии, но и увидеть их в совершенно новом свете.

Исполнители
Вячеслав Бутусов
Вячеслав Бутусов

Апрель
1 апреля среда
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 3000 ₽

