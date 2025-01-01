Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» в Красноярске

6 октября в Красноярске на сцене Гранд Холла состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждёт большая программа, включающая как любимые хиты, так и редкие композиции.

Музыкальное путешествие

По многочисленным просьбам поклонников музыканты подготовили ретроспективную программу, охватывающую главное творческое наследие «Наутилуса». Этот концерт — возможность вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении.

История и эмоции

Nautilus Pompilius — это не просто группа, а целая жизнь, полная сложностей и перемен. Их музыка наполнена романтикой и страстями, а главной целью всегда было творческое созидание. Десятки хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей, продолжают вызывать эмоции и воспоминания у тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева.

Современное звучание

На предстоящем концерте в Красноярске прозвучат самые любимые и яркие песни группы «НАУ» в новом актуальном прочтении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! До встречи 6 октября в Гранд Холле на большом концерте Вячеслава Бутусова и «Ордена Славы», посвящённом легендарной группе Nautilus Pompilius.