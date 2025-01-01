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Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»
Киноафиша Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»

Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» в Красноярске

6 октября в Красноярске на сцене Гранд Холла состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждёт большая программа, включающая как любимые хиты, так и редкие композиции.

Музыкальное путешествие

По многочисленным просьбам поклонников музыканты подготовили ретроспективную программу, охватывающую главное творческое наследие «Наутилуса». Этот концерт — возможность вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении.

История и эмоции

Nautilus Pompilius — это не просто группа, а целая жизнь, полная сложностей и перемен. Их музыка наполнена романтикой и страстями, а главной целью всегда было творческое созидание. Десятки хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей, продолжают вызывать эмоции и воспоминания у тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева.

Современное звучание

На предстоящем концерте в Красноярске прозвучат самые любимые и яркие песни группы «НАУ» в новом актуальном прочтении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! До встречи 6 октября в Гранд Холле на большом концерте Вячеслава Бутусова и «Ордена Славы», посвящённом легендарной группе Nautilus Pompilius.

Исполнители
Вячеслав Бутусов
Вячеслав Бутусов

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 6 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
3 августа в 18:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
12 августа в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Субботний стендап
18+
Юмор
Субботний стендап
2 августа в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
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