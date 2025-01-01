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Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»
Киноафиша Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»

Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Возвращение Вячеслава Бутусова: Легенды на сцене

В начале 90-х годов в России кипела музыкальная жизнь, и рок-коллективы продолжали следовать традициям ленинградского рок-клуба. Они становились «фабриками смыслов», которые стремились объяснить политическую реальность и мобилизовать общество. В этом контексте особое место заняла группа Nautilus Pompilius, а ее фронтмен Вячеслав Бутусов стал культовой фигурой.

Лирика и эмоции

Бутусов прославился благодаря своим лиричным и декадентским песням, которые отражали сложные внутренние переживания. Его творчество трогало сердца слушателей и стало символом целой эпохи. Важным моментом в карьере группы стало попадание их музыки в кино: композиция «Гудбай, Америка» из культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат» привлекла внимание нового поколения. Кроме нее, в репертуаре группы можно услышать такие хиты, как «Титаник», «Крылья» и «Прогулки по воде».

Современные выступления

Сегодня Вячеслав Бутусов продолжает радовать своих поклонников сольными концертами, на которых исполняет как старые хиты, так и новые композиции. Его творчество эволюционирует в сторону религиозно-патриотической музыки, что также находит отклик у зрителей.

Не упустите шанс увидеть живое выступление одного из самых ярких представителей российской рок-музыки. Следите за анонсами и приходите на концерт, чтобы насладиться уникальной атмосферой и глубокой лирикой Вячеслава Бутусова!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 4 октября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 4600 ₽

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