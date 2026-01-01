Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Nautilus Pompilius
Киноафиша Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Nautilus Pompilius

Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Nautilus Pompilius

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер с легендой: Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»

25 сентября в Красноярске, в Гранд Холле, состоится незабываемый концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Музыканты исполнют легендарные песни группы Nautilus Pompilius, порадовав зрителей не только известными хитами, но и редкими композициями из богатого творческого наследия. Это настоящий музыкальный праздник для всех поклонников.

Зрителей ждет увлекательная программа, которая охватит самые популярные и любимые песни группы. Вечер станет уникальной возможностью оценить творческое наследие «Наутилуса» в новом свете с актуальным сценическим оформлением.

Nautilus Pompilius — это не просто группа, это символ музыкальной эпохи, который оставил неизгладимый след в сердцах миллионов слушателей. Их песни полны глубины, романтики и страстей, и именно это качество делает их творчество актуальным и сегодня.

Неповторимая атмосфера концерта

На предстоящем концерте в Красноярске зрителей ждет высокотехнологичное мультимедийное шоу и эффектная сценография. Глубина музыки и атмосфера знакомых мелодий будут подчеркиваться современными эффектами, что позволит зрителям испытать сильные эмоции и заново пережить любимые моменты.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! До встречи 25 сентября в Гранд Холле на концерте, который станет настоящим праздником для всех ценителей музыки.

Купить билет на концерт Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Nautilus Pompilius

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
25 сентября пятница
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Просто Лера
12+
Поп
Просто Лера
14 апреля в 19:00 Пространство «Эрмитаж»
от 2200 ₽
Вечер стендапа
18+
Юмор
Вечер стендапа
21 марта в 00:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Standup Никита Шевчук. Фантазер
18+
Юмор
Standup Никита Шевчук. Фантазер
9 октября в 19:30 Новая сцена
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше