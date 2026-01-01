Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Nautilus Pompilius

Вечер с легендой: Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»

25 сентября в Красноярске, в Гранд Холле, состоится незабываемый концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Музыканты исполнют легендарные песни группы Nautilus Pompilius, порадовав зрителей не только известными хитами, но и редкими композициями из богатого творческого наследия. Это настоящий музыкальный праздник для всех поклонников.

Зрителей ждет увлекательная программа, которая охватит самые популярные и любимые песни группы. Вечер станет уникальной возможностью оценить творческое наследие «Наутилуса» в новом свете с актуальным сценическим оформлением.

Nautilus Pompilius — это не просто группа, это символ музыкальной эпохи, который оставил неизгладимый след в сердцах миллионов слушателей. Их песни полны глубины, романтики и страстей, и именно это качество делает их творчество актуальным и сегодня.

Неповторимая атмосфера концерта

На предстоящем концерте в Красноярске зрителей ждет высокотехнологичное мультимедийное шоу и эффектная сценография. Глубина музыки и атмосфера знакомых мелодий будут подчеркиваться современными эффектами, что позволит зрителям испытать сильные эмоции и заново пережить любимые моменты.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! До встречи 25 сентября в Гранд Холле на концерте, который станет настоящим праздником для всех ценителей музыки.