Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»
12+

О концерте

Легендарные песни Nautilus Pompilius на концерте в Сочи

1 августа в Сочи, на сцене концертного зала «Фестивальный», зрителей ожидает настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят легендарные песни Nautilus Pompilius! Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, включая как самые знаменитые хиты, так и редкие композиции.

Музыканты подготовили ретроспективную программу, которая позволит всем желающим вновь прикоснуться к музыкальной истории нескольких поколений. Это уникальная возможность увидеть знакомые песни в удивительном сценическом оформлении.

Nautilus Pompilius — это не просто группа, это целая эпоха, полная романтики и страстей. Главное их стремление — творческое созидание. Десятки хитов, которые знакомы и любимы тысячами поклонников, навсегда останутся в сердцах людей, прошедших свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и стихи Ильи Кормильцева.

На предстоящем концерте в Сочи прозвучат самые яркие и любимые песни «Наутилуса» в современном сценическом прочтении. Глубина знакомых музыкальных полотен будет дополнена высокотехнологичным мультимедийным шоу и эффектной сценографией.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Ждем вас на большом концерте Вячеслава Бутусова и «Ордена Славы», посвященном легендарной группе Nautilus Pompilius.

Исполнители
Вячеслав Бутусов
1 августа суббота
20:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
от 2500 ₽

