Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»
Киноафиша Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»

Спектакль Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Концерт Вячеслава Бутусова и группы "Орден славы" в Тиньков Холле

Готовьтесь к встрече с легендой! Вячеслав Бутусов и группа "Орден славы" выступят в Тинькофф Холл, представляя ретроспективную программу из лучших хитов и редких песен группы Nautilus Pompilius.

Музыкальная история нескольких поколений

Зрителей ждёт незабываемый вечер, где прозвучат как известные хиты, так и ранее не исполнявшиеся композиции. По многочисленным просьбам поклонников, музыканты подготовили большую программу, отражающую творческое наследие "Наутилуса".

Творческое созидание и эмоциональная глубина

Nautilus Pompilius — это не просто группа, а целая история, полная романтики, страстей и увлечения музыкой. Их песни знакомы и любимы миллионами, наполняя сердца эмоциями и воспоминаниями.

Высокие технологии на сцене

На концерте зрителей ожидает инновационное мультимедийное шоу с захватывающей сценографией, которое сделает выступление ещё более эффектным. Глубина и атмосфера классических музыкальных произведений будут подкреплены современными технологиями.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого события: приходите 01 апреля в "Тинькофф Холл" на концерт Вячеслава Бутусова и "Ордена славы", посвящённый наследию группы Nautilus Pompilius!

Купить билет на спектакль Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
1 апреля среда
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 4000 ₽

