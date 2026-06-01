Спектакль Вверх по лестнице, ведущей вниз

Спектакль по мотивам романа Бел Кауфман

В Театральном центре «Энергия» представят спектакль о молодой учительнице Сильвии Баррет, которая стремится заинтересовать своих учеников английской литературой. Однако её благие намерения натыкаются на суровые реалии школьной жизни: бюрократия, неуспеваемость и агрессия подростков.

Главные герои спектакля задаются важными вопросами: можно ли изменить систему, увидеть в учениках желание учиться и признать, что учитель — это тоже обычный человек, имеющий право на ошибки? Могут ли классики, такие как Шекспир, стать ключом к переменам в сознании молодежи? На эти вопросы пытаются ответить презентованные персонажи.

Режиссёр спектакля — Е. Арзамасцев. Он известен своим глубоким подходом к раскрытию тематики образования и отношений между учителями и учениками, что делает данный спектакль особенно актуальным для современного зрителя.

Не упустите возможность поразмышлять о важных вопросах и обсудить актуальные проблемы, которые, возможно, касаются и вас!