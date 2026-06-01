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Спектакль Вверх по лестнице, ведущей вниз

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по мотивам романа Бел Кауфман

В Театральном центре «Энергия» представят спектакль о молодой учительнице Сильвии Баррет, которая стремится заинтересовать своих учеников английской литературой. Однако её благие намерения натыкаются на суровые реалии школьной жизни: бюрократия, неуспеваемость и агрессия подростков.

Главные герои спектакля задаются важными вопросами: можно ли изменить систему, увидеть в учениках желание учиться и признать, что учитель — это тоже обычный человек, имеющий право на ошибки? Могут ли классики, такие как Шекспир, стать ключом к переменам в сознании молодежи? На эти вопросы пытаются ответить презентованные персонажи.

Режиссёр спектакля — Е. Арзамасцев. Он известен своим глубоким подходом к раскрытию тематики образования и отношений между учителями и учениками, что делает данный спектакль особенно актуальным для современного зрителя.

Не упустите возможность поразмышлять о важных вопросах и обсудить актуальные проблемы, которые, возможно, касаются и вас!

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В других городах
Июнь
14 июня воскресенье
17:00
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽
25 июня четверг
14:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽

В ближайшие дни

Ночной эфир
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