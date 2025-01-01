Вверх по лестнице, ведущей вниз: драматическая история о школе

Спектакль «Вверх по лестнице, ведущей вниз» создан по мотивам одноимённого романа Бел Кауфман. Он погружает зрителей в мир школьной жизни, исследуя её сложные и противоречивые стороны.

«От сумы и от тюрьмы не зарекайся! А можно ли заречься от школы?» — задаётся вопросом постановка. Здесь встречаются два типа воспоминаний: о детстве, которое навевает тепло, и о школьных буднях, порой вызывающих страх и тревогу. Молодая учительница, только что выпустившаяся из университета, сталкивается с непростыми вызовами в своем первом рабочем дне. В её первом диалоге с учениками звучит: «Видимо, шли утром сюда с благими намерениями, а теперь бежите, как из преисподней?»

Этот спектакль поднимает важные жизненные вопросы: что важнее — приказы и правила или человеческое отношение? С каждым эпизодом зрители будут следить за тем, удастся ли учительнице сохранить свою открытую душу среди бюрократических норм и строгих условностей.

Информация для зрителей

Спектакль состоится 17 ноября в 19:30. Место проведения: ул. Пушкинская, д. 9. Вход через чёрные железные ворота во двор (дверь ворот открыта), после арки во дворе сразу повернуть направо.

Приглашаем всех ценителей театрального искусства на этот трогающий и актуальный спектакль, который затрагивает важные темы нашей жизни и образования.