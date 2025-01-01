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Вверх по лестнице, ведущей вниз
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вверх по лестнице, ведущей вниз

Спектакль Вверх по лестнице, ведущей вниз

Постановка
Вернадского 13 12+
Режиссер Данила Алексеев
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по роману-бестселлеру американской учительницы Бел Кауфман

В центре внимания нового спектакля — молодая учительница Сильвия Баррет, которая стремится вдохновить своих учеников изучением английской литературы. Однако ей предстоит столкнуться с суровой реальностью: школьники погружены в свои «внешкольные» проблемы, а коллеги проявляют полное безразличие к жизни учебного заведения.

Краткий обзор сюжета

Сильвия вскоре осознает, что многие из её учеников не заинтересованы в знаниях. Вместо этого они сталкиваются с бюрократическими нормами, которые делают образовательный процесс бездушным и бессмысленным. В предисловии к книге автор подчеркивает: «Название романа мне подсказала докладная записка начальника административного отдела: «Задержан мною за нарушение правил: шел вверх по лестнице, ведущей вниз, и на замечание ответил дерзостью». Эта формулировка отражает не только тупость школьного начальства, но и служит метафорой бунта против системы.

Темы и вопросы спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы: возможно ли наладить контакт между учителем и учеником в условиях бездушной образовательной системы? Что важнее — душа ученика или учебный план? Эти вопросы делают постановку актуальной и заставляют зрителей задуматься о настоящем состоянии образования.

Интересные факты

Спектакль основан на известном романе, который стал бестселлером и вызвал широкий резонанс среди образовательных учреждений. Режиссер постановки обещает динамичный и эмоциональный подход к раскрытию темы, что позволит зрителям глубже погрузиться в конфликт учителя и системы.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную и актуальную постановку! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
18:30 от 1000 ₽

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