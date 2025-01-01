Большой концертный тур Vudoo 2025: Музыка, которая вдохновляет

Театральные зрители, готовьтесь к незабываемому музыкальному событию! В 2025 году состоится Большой концертный тур, который подарит вам хиты, полные эмоций и энергии. В программе: известные песни «Красавица», «Дурман», «Холодный туман» и «Пьяная луна». Эти композиции уже завоевали сердца зрителей и стали настоящими хитами!

Когда и где

Начало мероприятия запланировано на 22:00, но мы приглашаем вас прийти заранее, чтобы насладиться атмосферой. После сбора гостей, вы сможете погрузиться в мир музыки и волшебства.

Услуги для гостей

Для вашего удобства на площадке будут работать бар и кухня. Мы позаботились о том, чтобы каждый зритель мог насладиться вкусной едой и напитками. Не забудьте сделать предзаказ, если вы приобрели место за столом. Ожидается большое количество гостей, и время ожидания заказов может составить более часа.

Обратите внимание: на входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности, поэтому все меры предосторожности будут соблюдены.

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события! Ждем вас на концерте!