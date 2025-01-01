Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Vudoo
Киноафиша Vudoo

Vudoo

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концертный тур Vudoo 2025: Музыка, которая вдохновляет

Театральные зрители, готовьтесь к незабываемому музыкальному событию! В 2025 году состоится Большой концертный тур, который подарит вам хиты, полные эмоций и энергии. В программе: известные песни «Красавица», «Дурман», «Холодный туман» и «Пьяная луна». Эти композиции уже завоевали сердца зрителей и стали настоящими хитами!

Когда и где

Начало мероприятия запланировано на 22:00, но мы приглашаем вас прийти заранее, чтобы насладиться атмосферой. После сбора гостей, вы сможете погрузиться в мир музыки и волшебства.

Услуги для гостей

Для вашего удобства на площадке будут работать бар и кухня. Мы позаботились о том, чтобы каждый зритель мог насладиться вкусной едой и напитками. Не забудьте сделать предзаказ, если вы приобрели место за столом. Ожидается большое количество гостей, и время ожидания заказов может составить более часа.

Обратите внимание: на входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности, поэтому все меры предосторожности будут соблюдены.

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 6 декабря
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Starkillers
16+
Тяжелый рок
Starkillers
17 октября в 19:00 Ferrum
от 1000 ₽
Констатин Бутаков. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Констатин Бутаков. Сольный стендап концерт
16 ноября в 20:00 Kultura
от 1200 ₽
Честный
16+
Хип-хоп
Честный
30 ноября в 20:00 Kultura
от 2200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше