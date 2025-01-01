Меню
Вуд Хеликоптер
Киноафиша Вуд Хеликоптер

Вуд Хеликоптер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Панк коллектив «Вуд Хеликоптер» в Сочи

Панк коллектив «Вуд Хеликоптер», основанный в 2003 году в Бишкеке, приглашает зрителей на незабываемый концерт. Музыканты давно завоевали популярность, играя веселый панк-рок, который не оставляет равнодушным никого.

Уникальная программа

На концерте вы сможете насладиться миксами собственных песен группы, а также хитами 80-х, 90-х и нулевых годов. Все композиции представлены в уникальной авторской панк-обработке, что позволяет услышать знакомые мелодии по-новому.

Каждый концерт — это праздник

Кроме музыкального наслаждения, зрителей ждет яркая атмосфера Рок-бара Треугольник. Мастерство барменов и креативные коктейли продлят ваше удовольствие от концерта далеко за полночь.

DJ и обслуживание

Ритмы Rockoteka от нашего DJ создадут идеальное настроение, а дружелюбные официанты позаботятся о вашем комфорте на протяжении всего вечера.

Не упустите возможность стать частью этого праздника панк-рока! Подготовьтесь к вечеру, полному музыки, веселья и незабываемых эмоций.

Купить билет на концерт Вуд Хеликоптер

В других городах
Сентябрь
26 сентября пятница
21:30
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
24 июня в 19:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Хиты Queen & Scorpions. Aeroqueen с симфоническим оркестром
6+
Рок
Хиты Queen & Scorpions. Aeroqueen с симфоническим оркестром
15 октября в 19:00 Зимний театр
от 2500 ₽
Полина Гагарина
6+
Поп
Полина Гагарина
14 февраля в 20:00 Red Arena
от 2500 ₽
