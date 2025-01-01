Панк коллектив «Вуд Хеликоптер» в Сочи

Панк коллектив «Вуд Хеликоптер», основанный в 2003 году в Бишкеке, приглашает зрителей на незабываемый концерт. Музыканты давно завоевали популярность, играя веселый панк-рок, который не оставляет равнодушным никого.

Уникальная программа

На концерте вы сможете насладиться миксами собственных песен группы, а также хитами 80-х, 90-х и нулевых годов. Все композиции представлены в уникальной авторской панк-обработке, что позволяет услышать знакомые мелодии по-новому.

Каждый концерт — это праздник

Кроме музыкального наслаждения, зрителей ждет яркая атмосфера Рок-бара Треугольник. Мастерство барменов и креативные коктейли продлят ваше удовольствие от концерта далеко за полночь.

DJ и обслуживание

Ритмы Rockoteka от нашего DJ создадут идеальное настроение, а дружелюбные официанты позаботятся о вашем комфорте на протяжении всего вечера.

Не упустите возможность стать частью этого праздника панк-рока! Подготовьтесь к вечеру, полному музыки, веселья и незабываемых эмоций.