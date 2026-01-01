Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Второй тур конкурса «Арабеск»
Киноафиша Второй тур конкурса «Арабеск»

Спектакль Второй тур конкурса «Арабеск»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Конкурс артистов балета «Арабеск» в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского откроет двери для конкурса артистов балета «Арабеск». Это важное событие для российского балетного сообщества пройдет с 16 по 28 апреля.

Участников ожидает множество призов, среди которых главный — Гран-при, названный в честь великой балерины Екатерины Максимовой. Этот приз вручается не только за техническую виртуозность, но и за особый шарм, что делает его особенно желанным.

Конкурс «Арабеск» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России и Министерства культуры Пермского края. Это событие привлечет внимание любителей балета и ценителей высокого искусства и станет отличной возможностью для новых талантов показать себя на сцене.

Купить билет на спектакль Второй тур конкурса «Арабеск»

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
19 апреля воскресенье
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
18:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
20 апреля понедельник
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
18:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
21 апреля вторник
12:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽

Фотографии

Второй тур конкурса «Арабеск» Второй тур конкурса «Арабеск»

В ближайшие дни

Прибайкальская кадриль
18+
Комедия
Прибайкальская кадриль
10 апреля в 19:00 Пермский ТЮЗ
от 800 ₽
Ежик, Медвежонок и Заяц
0+
Детский
Ежик, Медвежонок и Заяц
15 марта в 11:00 Пермский дом актера
от 700 ₽
Раймонда
12+
Балет
Раймонда
29 марта в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 6000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше