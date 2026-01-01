Спектакль Второй тур конкурса «Арабеск»

Конкурс артистов балета «Арабеск» в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского откроет двери для конкурса артистов балета «Арабеск». Это важное событие для российского балетного сообщества пройдет с 16 по 28 апреля.

Участников ожидает множество призов, среди которых главный — Гран-при, названный в честь великой балерины Екатерины Максимовой. Этот приз вручается не только за техническую виртуозность, но и за особый шарм, что делает его особенно желанным.

Конкурс «Арабеск» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России и Министерства культуры Пермского края. Это событие привлечет внимание любителей балета и ценителей высокого искусства и станет отличной возможностью для новых талантов показать себя на сцене.