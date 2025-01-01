Меню
Второй этаж поражает, метеорит
Второй этаж поражает, метеорит

18+

О концерте/спектакле

Концерт группы "Метеорит" в Санкт-Петербурге

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Группа "Метеорит" представит свой новый концерт под названием "Второй этаж поражает, метеорит". Мероприятие пройдет в уютном клубе Zoccolo 2.0, который славится атмосферой и качественным звуком.

О концерте

Этот концерт — отличная возможность насладиться живым выступлением талантливых музыкантов. Группа "Метеорит" известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы рока и поп-музыки. На концерте будут представлены как новые композиции, так и проверенные временем хиты, которые полюбились зрителям.

Интересные факты

  • Группа образовалась в 2010 году и быстро завоевала популярность благодаря ярким живым выступлениям.
  • Название "Метеорит" символизирует стремительное движение и взрывоопасные эмоции, которые они передают через свою музыку.

Место проведения

Клуб Zoccolo 2.0 — это не только площадка для концертов, но и место, где творится настоящая музыкальная магия. Здесь регулярно проходят мероприятия разных стилей, и зрители всегда возвращаются за новыми впечатлениями.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Увидимся на концерте!

Санкт-Петербург, 6 сентября
Zoccolo 2.0 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
19:00 от 900 ₽

