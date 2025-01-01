«Вторая смерть Жанны Д’Арк». Трагедия и философия на сцене VS Театра

«Бесстрашная Жанна Д’Арк, спасительница Франции, названная Девой, Девой Жанной, Орлеанской Девой Франции, сидит в темнице и ждёт часа казни. Неожиданно к ней является Господь и начинает беседовать с ней. Чудится ли ей всё это? А может, это вовсе не Бог? А может быть, и Жанна вовсе не та, за которую себя выдает?»

Эти вопросы становятся основой для глубоких размышлений в историческом трагифарсе по пьесе Стефана Цанева «Вторая смерть Жанны Д’Арк». Спектакль захватит вас с первых секунд и не оставит равнодушным до конца.

Сюжет и философия

Одноактная история погружает зрителя в философские размышления о человеческой совести и идентичности. На фоне исторических событий автор задает сложные вопросы о вере, сомнении и истинной природе человека.

Интересные факты

Пьеса «Вторая смерть Жанны Д’Арк» была написана болгарским драматургом Стефаном Цанева и впервые поставлена в 1976 году.

Жанна Д’Арк, историческая личность, была сожжена на костре в 1431 году, и её образ стал символом борьбы за свободу и веру.

Спектакль поднимает вопросы о том, как общество воспринимает героев и предателей, а также о том, как легко можно исказить правду.

Не пропустите!

«Вторая смерть Жанны Д’Арк» – это не просто спектакль, а возможность углубиться в сложный мир человеческих эмоций и исторических парадоксов. Приглашаем вас на встречу с судьбой, верой и сомнением!