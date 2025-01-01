Спектакль Вся правда о моем отце

Моноспектакль «Вся правда о моем отце»

Ковёр и занавес, микрофон, барный стул — сцена, где хрупкая девушка будет общаться с маленьким круглыми аквариумом. Она заговорит с рыбкой и расскажет свою историю о себе и о своих чувствах. Эта история о детстве, взрослении и непонимании со стороны родителей, которая затрагивает многие сердца. Ведь почти у каждого из нас есть претензии к тем, кто нас родил и растил. Однако в ней также присутствует безусловная любовь — любовь дочери к отцу.

Героиня спектакля убеждена, что её папа не любит её, потому что она не сын. Она делится с нами своей историей, наполненной дерзостью и даже весёлым настроением. Пьеса Екатерины Гузёмы, вошедшая в шорт-лист «Любимовки» в 2015 году, активно ставится по всей стране благодаря своей универсальной теме и динамичному тексту, который избегает слезливости.

Режиссёр и актриса

Алексей Губкин выбрал для своего режиссёрского дебюта эту моно-драму. В 2021 году он представил её эскиз в Ижевске в рамках лаборатории «Театральная молодежка». В 2025 году на сцене Театра.doc он уже представляет свой первый самостоятельный спектакль, который объединяет элементы традиционной психологической драмы и стендапа.

В самые острые моменты своего монолога актриса подбирается к микрофонной стойке, и её голос звучит через динамики, отстраняя её от боли. Она говорит, не взывая к сочувствию, превращая свою жизнь в настоящее шоу.

Состав команды

В роли Тани зрителей ждет актриса Светлана Коробкина, выпускница актёрской и режиссёрской лаборатории Юрия Муравицкого в Московской школе нового кино. Она стала победительницей конкурса на грант имени Михаила Угарова в 2020 году и теперь выходит на сцену Театра.doc с этим моноспектаклем.

Режиссер: Алексей Губкин

Художник: Лина Шаталова

Хореограф: Карина Кузьмина

Актриса: Светлана Коробкина