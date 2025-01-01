В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь

Вас ждет уникальный цикл событий #В_Свечах, который превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки. Каждый вечер залы наполняются теплым светом тысяч свечей, создавая неповторимую атмосферу для наслаждения классической музыкой.
Одним из самых роскошных пространств, где пройдет это музыкальное событие, станет Зал Московский Отеля «Националь». В этот вечер зрителей ожидает программa, насыщенная звуками вечной классики от таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне и С. В. Рахманинов.
Приготовьтесь насладиться яркими шедеврами классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров. Вот ближайшие даты и темы концертов:
Продолжительность каждого концерта составит от 1 часа 20 до 40 минут. Обратите внимание, что действует свободная рассадка в соответствии с категорией приобретенных билетов.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу музыки и света, которая создаст незабываемые впечатления!