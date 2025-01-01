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#В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь
Билеты от 5000₽
Киноафиша #В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь

#В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» приглашает

Вас ждет уникальный цикл событий #В_Свечах, который превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки. Каждый вечер залы наполняются теплым светом тысяч свечей, создавая неповторимую атмосферу для наслаждения классической музыкой.

Зал Московский: идеальное место для шедевров

Одним из самых роскошных пространств, где пройдет это музыкальное событие, станет Зал Московский Отеля «Националь». В этот вечер зрителей ожидает программa, насыщенная звуками вечной классики от таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне и С. В. Рахманинов.

Программа концертов

Приготовьтесь насладиться яркими шедеврами классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров. Вот ближайшие даты и темы концертов:

  • 16.02: Великие композиторы о любви
  • 23.02: Французский шарм
  • 02.03: Весенняя классика
  • 09.03: Великие композиторы о любви
  • 16.03: Французский шарм
  • 23.03: Музыкальная элегия
  • 29.03: Итальянская экспрессия

Продолжительность и рассадка

Продолжительность каждого концерта составит от 1 часа 20 до 40 минут. Обратите внимание, что действует свободная рассадка в соответствии с категорией приобретенных билетов.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу музыки и света, которая создаст незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
20:00 от 5000 ₽
28 сентября
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
20:00 от 5000 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
28 сентября в 17:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
6 августа в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Женский стендап на крыше с видом на Москва-Сити
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Юмор
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16 августа в 21:30 Ibis Kitchen
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