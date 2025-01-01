В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» приглашает

Вас ждет уникальный цикл событий #В_Свечах, который превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки. Каждый вечер залы наполняются теплым светом тысяч свечей, создавая неповторимую атмосферу для наслаждения классической музыкой.

Зал Московский: идеальное место для шедевров

Одним из самых роскошных пространств, где пройдет это музыкальное событие, станет Зал Московский Отеля «Националь». В этот вечер зрителей ожидает программa, насыщенная звуками вечной классики от таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне и С. В. Рахманинов.

Программа концертов

Приготовьтесь насладиться яркими шедеврами классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров. Вот ближайшие даты и темы концертов:

16.02: Великие композиторы о любви

23.02: Французский шарм

02.03: Весенняя классика

09.03: Великие композиторы о любви

16.03: Французский шарм

23.03: Музыкальная элегия

29.03: Итальянская экспрессия

Продолжительность и рассадка

Продолжительность каждого концерта составит от 1 часа 20 до 40 минут. Обратите внимание, что действует свободная рассадка в соответствии с категорией приобретенных билетов.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу музыки и света, которая создаст незабываемые впечатления!