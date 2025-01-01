В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова

Атмосферный концерт в особняке Половцова

Цикл мероприятий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространство наполняется теплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу для музицирования.

В этот вечер один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга будет наполнен звуками вечной классической музыки таких великих композиторов, как П.И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С.В. Рахманинов и других.

Атмосфера и исполнение

Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров Петербурга.

Магическая атмосфера вечера в окружении свечей и роскошных интерьеров Особняка Половцова создаст уникальный опыт. Внутренние убранства парадных залов в стиле рококо предстанут в новом свете благодаря тысячам свечей, погружая зрителей в мир тайн и историй жизни одной из самых богатых семей Российской Империи.

Информация о концерте

Место проведения: Особняк Половцова (Дом Архитектора)

Особняк Половцова (Дом Архитектора) Адрес: Большая Морская ул. 52, Санкт-Петербург (вход с ул. Большая Морская)

Большая Морская ул. 52, Санкт-Петербург (вход с ул. Большая Морская) Время: начало концерта в 20:00

начало концерта в 20:00 Начало экскурсии: в 19:10 (билеты приобретаются отдельно, продолжительность экскурсии — 20 минут)

Программа