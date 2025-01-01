В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова

Цикл мероприятий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространство наполняется теплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу для музицирования.
В этот вечер один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга будет наполнен звуками вечной классической музыки таких великих композиторов, как П.И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С.В. Рахманинов и других.
Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров Петербурга.
Магическая атмосфера вечера в окружении свечей и роскошных интерьеров Особняка Половцова создаст уникальный опыт. Внутренние убранства парадных залов в стиле рококо предстанут в новом свете благодаря тысячам свечей, погружая зрителей в мир тайн и историй жизни одной из самых богатых семей Российской Империи.