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#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
Киноафиша #В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова

#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Атмосферный концерт в особняке Половцова

Цикл мероприятий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространство наполняется теплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу для музицирования.

В этот вечер один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга будет наполнен звуками вечной классической музыки таких великих композиторов, как П.И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С.В. Рахманинов и других.

Атмосфера и исполнение

Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров Петербурга.

Магическая атмосфера вечера в окружении свечей и роскошных интерьеров Особняка Половцова создаст уникальный опыт. Внутренние убранства парадных залов в стиле рококо предстанут в новом свете благодаря тысячам свечей, погружая зрителей в мир тайн и историй жизни одной из самых богатых семей Российской Империи.

Информация о концерте

  • Место проведения: Особняк Половцова (Дом Архитектора)
  • Адрес: Большая Морская ул. 52, Санкт-Петербург (вход с ул. Большая Морская)
  • Время: начало концерта в 20:00
  • Начало экскурсии: в 19:10 (билеты приобретаются отдельно, продолжительность экскурсии — 20 минут)

Программа

  • 12.10: Итальянская экспрессия
  • 18.10: Великая классика русских композиторов

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 31 декабря
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
15:00 от 4000 ₽ 17:30 от 4000 ₽

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