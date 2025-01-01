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#В_свечах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
Киноафиша #В_свечах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

#В_свечах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия классической музыки в огнях Петербурга

Цикл музыкальных событий #В_Свечах от команды «Русские музыкальные сезоны» превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространство наполняется тёплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу, идеально подходящую для исполнения классической музыки.

Звуки вечности в роскошном интерьере

Один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга — Особняк Елисеевых — в этот вечер станет местом для исполнения величайших произведений классической музыки. Зал наполнят мелодии композиторов, таких как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и других. Вас ждет виртуозное исполнение самых ярких шедевров в исполнении артистов крупнейших театров Петербурга.

Что вас ждет?

  • Магическая атмосфера вечера при свете свечей в роскошных интерьерах Особняка Елисеевых.
  • Виртуозное исполнение шедевров классической музыки.
  • Уникальное освещение парадных залов особняка тысячами свечей.
  • Погружение в мир тайн и историй хозяев этого исторического места.

Тайминг мероприятий:

  • 19:00 — начало экскурсии (билеты приобретаются отдельно).
  • 20:00 — начало концерта.

Предстоящие концерты в рамках цикла #В_Свечах:

  • 6 декабря — зал Баккара: Зимняя рапсодия.
  • 3 января — зал Империал: Новый год и Рождество.

Формат:

  • Свободная рассадка в соответствии с категорией билетов.
  • Продолжительность концерта: 1 час 20–40 минут.

Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться магией классической музыки в одном из самых красивых уголков Петербурга!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

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