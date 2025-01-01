В_свечах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

Магия классической музыки в огнях Петербурга

Цикл музыкальных событий #В_Свечах от команды «Русские музыкальные сезоны» превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространство наполняется тёплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу, идеально подходящую для исполнения классической музыки.

Звуки вечности в роскошном интерьере

Один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга — Особняк Елисеевых — в этот вечер станет местом для исполнения величайших произведений классической музыки. Зал наполнят мелодии композиторов, таких как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и других. Вас ждет виртуозное исполнение самых ярких шедевров в исполнении артистов крупнейших театров Петербурга.

Что вас ждет?

Магическая атмосфера вечера при свете свечей в роскошных интерьерах Особняка Елисеевых .

. Виртуозное исполнение шедевров классической музыки.

Уникальное освещение парадных залов особняка тысячами свечей.

Погружение в мир тайн и историй хозяев этого исторического места.

Тайминг мероприятий:

19:00 — начало экскурсии (билеты приобретаются отдельно).

— начало экскурсии (билеты приобретаются отдельно). 20:00 — начало концерта.

Предстоящие концерты в рамках цикла #В_Свечах:

6 декабря — зал Баккара: Зимняя рапсодия.

— зал Баккара: Зимняя рапсодия. 3 января — зал Империал: Новый год и Рождество.

Формат:

Свободная рассадка в соответствии с категорией билетов.

Продолжительность концерта: 1 час 20–40 минут.

Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться магией классической музыки в одном из самых красивых уголков Петербурга!