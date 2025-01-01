В_свечах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

Цикл музыкальных событий #В_Свечах от команды «Русские музыкальные сезоны» превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространство наполняется тёплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу, идеально подходящую для исполнения классической музыки.
Звуки вечности в роскошном интерьере
Один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга — Особняк Елисеевых — в этот вечер станет местом для исполнения величайших произведений классической музыки. Зал наполнят мелодии композиторов, таких как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и других. Вас ждет виртуозное исполнение самых ярких шедевров в исполнении артистов крупнейших театров Петербурга.
Что вас ждет?
Тайминг мероприятий:
Предстоящие концерты в рамках цикла #В_Свечах:
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Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться магией классической музыки в одном из самых красивых уголков Петербурга!