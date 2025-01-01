В_Свечах: Queen

Музыка QUEEN в свечах: незабываемый вечер в Петербурге

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространство залов наполняется теплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу для музицирования.

В этот вечер роскошный исторический зал Империал наполнится музыкой одной из величайших групп в истории — QUEEN. Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться яркими шедеврами в виртуозном исполнении камерного оркестра.

Что вас ждет?

Магическая атмосфера вечера в свечах в роскошных интерьерах.

Виртуозное исполнение шедевров группы QUEEN в авторских инструментальных аранжировках.

Внутренние убранства парадных залов предстанут в новом свете тысячи свечей.

Погружение в мир тайн и историй хозяев особняка.

Информация о мероприятии:

Место проведения: Особняк Елисеевых (Талион Империал Отель)

Адрес: Невский пр., 15 (вход с наб. Мойки, 59)

Продолжительность концерта: 1 час 30 минут

Экскурсия: начинается на час раньше концерта (билеты приобретаются отдельно)

Возраст: 6+

Рассадка: свободная в соответствии с категорией билетов.