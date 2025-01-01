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#В_Свечах: Queen
Киноафиша #В_Свечах: Queen

#В_Свечах: Queen

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка QUEEN в свечах: незабываемый вечер в Петербурге

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространство залов наполняется теплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу для музицирования.

В этот вечер роскошный исторический зал Империал наполнится музыкой одной из величайших групп в истории — QUEEN. Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться яркими шедеврами в виртуозном исполнении камерного оркестра.

Что вас ждет?

  • Магическая атмосфера вечера в свечах в роскошных интерьерах.
  • Виртуозное исполнение шедевров группы QUEEN в авторских инструментальных аранжировках.
  • Внутренние убранства парадных залов предстанут в новом свете тысячи свечей.
  • Погружение в мир тайн и историй хозяев особняка.

Информация о мероприятии:

Место проведения: Особняк Елисеевых (Талион Империал Отель)
Адрес: Невский пр., 15 (вход с наб. Мойки, 59)
Продолжительность концерта: 1 час 30 минут
Экскурсия: начинается на час раньше концерта (билеты приобретаются отдельно)
Возраст: 6+
Рассадка: свободная в соответствии с категорией билетов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
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Санкт-Петербург, 13 сентября
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
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