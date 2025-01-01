В_Свечах: Queen

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространство залов наполняется теплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу для музицирования.
В этот вечер роскошный исторический зал Империал наполнится музыкой одной из величайших групп в истории — QUEEN. Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться яркими шедеврами в виртуозном исполнении камерного оркестра.
Место проведения: Особняк Елисеевых (Талион Империал Отель)
Адрес: Невский пр., 15 (вход с наб. Мойки, 59)
Продолжительность концерта: 1 час 30 минут
Экскурсия: начинается на час раньше концерта (билеты приобретаются отдельно)
Возраст: 6+
Рассадка: свободная в соответствии с категорией билетов.