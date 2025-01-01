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#В_свечах: Неоклассика в Особняке Елисеевых
Киноафиша #В_свечах: Неоклассика в Особняке Елисеевых

#В_свечах: Неоклассика в Особняке Елисеевых

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка в свете свечей в сердце Петербурга

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространства залов наполняются теплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу и идеальный фон для музыкального исполнения.

Новая классика: музыка, которая вдохновляет

В один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга в этот вечер прозвучит музыка Новой классики. Это направление сочетает в себе различные музыкальные жанры и отражает смысл «сопровождения жизни человека». Современные композиторы, работающие в жанре неоклассики, часто создают саундтреки к известным фильмам, благодаря чему кинокартины становятся знаменитыми не только визуально, но и аудиально.

Приглашение на концерт

Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться яркими шедеврами мира неклассической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров Петербурга в рамках #В_СВЕЧАХ! Концерт пройдет в формате свободной рассадки в соответствии с категорией билетов.

Дополнительная информация

  • Экскурсия-проход по парадным залам оплачивается дополнительно к билету по желанию и наличию. Начало экскурсии — за час до начала концерта.
  • Продолжительность концерта: 1 час 20-40 минут.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
19:00 от 2500 ₽

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