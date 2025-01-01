В_свечах: Неоклассика в Особняке Елисеевых

Музыка в свете свечей в сердце Петербурга

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки. Пространства залов наполняются теплым светом тысячи свечей, создавая неповторимую атмосферу и идеальный фон для музыкального исполнения.

Новая классика: музыка, которая вдохновляет

В один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга в этот вечер прозвучит музыка Новой классики. Это направление сочетает в себе различные музыкальные жанры и отражает смысл «сопровождения жизни человека». Современные композиторы, работающие в жанре неоклассики, часто создают саундтреки к известным фильмам, благодаря чему кинокартины становятся знаменитыми не только визуально, но и аудиально.

Приглашение на концерт

Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться яркими шедеврами мира неклассической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров Петербурга в рамках #В_СВЕЧАХ! Концерт пройдет в формате свободной рассадки в соответствии с категорией билетов.

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