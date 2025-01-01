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#В_Свечах: Классика с историей в Отеле «Националь»
Билеты от 5000₽
Киноафиша #В_Свечах: Классика с историей в Отеле «Националь»

#В_Свечах: Классика с историей в Отеле «Националь»

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Цикл событий «В Свечах» от Русских Музыкальных Сезонов

Цикл событий «В Свечах» превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки. Команда Русских Музыкальных Сезонов создает атмосферу уюта, наполняя пространство теплым светом тысячи свечей. Это идеальный фон для музицирования.

Зал Московский

Один из самых роскошных залов Отеля «Националь» — Зал Московский — в этот вечер наполнится звуками вечной классики. Вас ждут произведения таких композиторов, как:

  • П. И. Чайковский
  • А. Вивальди
  • Ж. Массне
  • С. В. Рахманинов

Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами мировой классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров!

Ближайшие даты концертов

  • 20 июля: Великие композиторы о любви
  • 27 июля: Итальянская экспрессия
  • 17 августа: Классика с историей

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 20-40 минут. Свободная рассадка в соответствии с категорией билетов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
20:00 от 5000 ₽

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