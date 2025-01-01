В_Свечах: Классика с историей в Отеле «Националь»

Цикл событий «В Свечах» превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки. Команда Русских Музыкальных Сезонов создает атмосферу уюта, наполняя пространство теплым светом тысячи свечей. Это идеальный фон для музицирования.
Один из самых роскошных залов Отеля «Националь» — Зал Московский — в этот вечер наполнится звуками вечной классики. Вас ждут произведения таких композиторов, как:
Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами мировой классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров!
Продолжительность концерта составляет 1 час 20-40 минут. Свободная рассадка в соответствии с категорией билетов.