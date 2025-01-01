В_свечах: Джаз в Особняке Половцова

Джазовый концерт в Особняке Половцова

Цикл концертов #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает роскошные залы Петербурга в уютные джаз-клубы. Уникальная атмосфера создается благодаря тысячам свечей, которые наполняют пространство теплым светом и создают идеальный фон для джазовых мелодий.

Что вас ждет

Приготовьтесь насладиться шедеврами джазовой музыки в виртуозном исполнении талантливого бэнда. Теплая и романтичная атмосфера вечеринки в свечах подчеркнет уникальный интерьер особняка Половцова. Парадные залы дворца в стиле рококо будут переливаться новым светом под аккомпанемент джазовых произведений.

Программа концертов

29.08: Bossa Nova. Музыка сердца

Bossa Nova. Музыка сердца 12.09: Bossa Nova. Музыка сердца

Bossa Nova. Музыка сердца 27.09: Городское танго в джазе

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и великолепной джазовой музыкой в историческом интерьере особняка Половцова!