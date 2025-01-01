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#В_свечах: Джаз в Особняке Половцова
Киноафиша #В_свечах: Джаз в Особняке Половцова

#В_свечах: Джаз в Особняке Половцова

Постановка
Дом Архитектора 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовый концерт в Особняке Половцова

Цикл концертов #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает роскошные залы Петербурга в уютные джаз-клубы. Уникальная атмосфера создается благодаря тысячам свечей, которые наполняют пространство теплым светом и создают идеальный фон для джазовых мелодий.

Что вас ждет

Приготовьтесь насладиться шедеврами джазовой музыки в виртуозном исполнении талантливого бэнда. Теплая и романтичная атмосфера вечеринки в свечах подчеркнет уникальный интерьер особняка Половцова. Парадные залы дворца в стиле рококо будут переливаться новым светом под аккомпанемент джазовых произведений.

Программа концертов

  • 29.08: Bossa Nova. Музыка сердца
  • 12.09: Bossa Nova. Музыка сердца
  • 27.09: Городское танго в джазе

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и великолепной джазовой музыкой в историческом интерьере особняка Половцова!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽

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