В_свечах: Джаз в Особняке Елисеевых

Джаз в свете тысячи свечей

Команда «Русские музыкальные сезоны» приглашает вас провести вечер в тёплой и уютной атмосфере джазовых мелодий. Роскошные исторические залы Петербурга на время превратятся в джаз-клубы, где звуки музыки гармонично сливаются с мерцанием тысяч свечей, создавая неповторимую атмосферу.

Программа вечеров:

7 декабря – Посвящение Эми Уайнхаус:

Погружение в творчество одной из самых ярких и талантливых певиц современности. Лучшие произведения в оригинальных джазовых аранжировках.

29 декабря – Christmas Jazz:

Волшебное сочетание классического джаза и рождественских мелодий, которое создаст настроение праздника и уюта.

Особенности вечера:

Концерты проходят в роскошных интерьерах Особняка Елисеевых (Талион Империал Отель) , где внутреннее убранство зала предстанет в новом свете — свете тысячи свечей.

, где внутреннее убранство зала предстанет в новом свете — свете тысячи свечей. Музыка: талантливый бэнд исполняет джазовые шедевры, погружая вас в атмосферу изысканной элегантности.

талантливый бэнд исполняет джазовые шедевры, погружая вас в атмосферу изысканной элегантности. Рассадка: свободная в рамках категории билетов, что создаёт непринуждённую обстановку.

Почему стоит посетить?

Узнайте, как джаз звучит в атмосфере исторического Петербурга. Ощутите магию свечей, создающих уют и тепло. Насладитесь виртуозным исполнением любимых джазовых композиций. Почувствуйте, как музыка соединяет историю, традиции и современность.

Приходите за вдохновением и наслаждением звуками джаза #В_Свечах!