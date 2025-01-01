В_свечах: Джаз в Особняке Елисеевых

Джаз в свете тысячи свечей
Команда «Русские музыкальные сезоны» приглашает вас провести вечер в тёплой и уютной атмосфере джазовых мелодий. Роскошные исторические залы Петербурга на время превратятся в джаз-клубы, где звуки музыки гармонично сливаются с мерцанием тысяч свечей, создавая неповторимую атмосферу.
Программа вечеров:
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7 декабря – Посвящение Эми Уайнхаус:
Погружение в творчество одной из самых ярких и талантливых певиц современности. Лучшие произведения в оригинальных джазовых аранжировках.
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29 декабря – Christmas Jazz:
Волшебное сочетание классического джаза и рождественских мелодий, которое создаст настроение праздника и уюта.
Особенности вечера:
- Концерты проходят в роскошных интерьерах Особняка Елисеевых (Талион Империал Отель), где внутреннее убранство зала предстанет в новом свете — свете тысячи свечей.
- Музыка: талантливый бэнд исполняет джазовые шедевры, погружая вас в атмосферу изысканной элегантности.
- Рассадка: свободная в рамках категории билетов, что создаёт непринуждённую обстановку.
Почему стоит посетить?
- Узнайте, как джаз звучит в атмосфере исторического Петербурга.
- Ощутите магию свечей, создающих уют и тепло.
- Насладитесь виртуозным исполнением любимых джазовых композиций.
- Почувствуйте, как музыка соединяет историю, традиции и современность.
Приходите за вдохновением и наслаждением звуками джаза #В_Свечах!