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#В_свечах: Джаз в Особняке Елисеевых
Киноафиша #В_свечах: Джаз в Особняке Елисеевых

#В_свечах: Джаз в Особняке Елисеевых

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джаз в свете тысячи свечей

Команда «Русские музыкальные сезоны» приглашает вас провести вечер в тёплой и уютной атмосфере джазовых мелодий. Роскошные исторические залы Петербурга на время превратятся в джаз-клубы, где звуки музыки гармонично сливаются с мерцанием тысяч свечей, создавая неповторимую атмосферу.

Программа вечеров:

  • 7 декабря – Посвящение Эми Уайнхаус:
    Погружение в творчество одной из самых ярких и талантливых певиц современности. Лучшие произведения в оригинальных джазовых аранжировках.

  • 29 декабря – Christmas Jazz:
    Волшебное сочетание классического джаза и рождественских мелодий, которое создаст настроение праздника и уюта.

Особенности вечера:

  • Концерты проходят в роскошных интерьерах Особняка Елисеевых (Талион Империал Отель), где внутреннее убранство зала предстанет в новом свете — свете тысячи свечей.
  • Музыка: талантливый бэнд исполняет джазовые шедевры, погружая вас в атмосферу изысканной элегантности.
  • Рассадка: свободная в рамках категории билетов, что создаёт непринуждённую обстановку.

Почему стоит посетить?

  1. Узнайте, как джаз звучит в атмосфере исторического Петербурга.
  2. Ощутите магию свечей, создающих уют и тепло.
  3. Насладитесь виртуозным исполнением любимых джазовых композиций.
  4. Почувствуйте, как музыка соединяет историю, традиции и современность.

Приходите за вдохновением и наслаждением звуками джаза #В_Свечах!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
19:00 от 2500 ₽

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