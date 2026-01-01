Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота на императора» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Встретить младенца Христа
Киноафиша Встретить младенца Христа

Спектакль Встретить младенца Христа

Постановка
Странник 6+
Режиссер Владимир Уваров
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Волшебство Рождества в театре "Странник"

К нам приближается самый детский праздник - Рождество Христово! В эти дни даже самые взрослые, как дети, начинают верить в чудеса. Театр "Странник" приглашает зрителей на добрый Рождественский спектакль, в котором вы сможете увидеть, как же все начиналось.

Что ждет зрителей?

Программа включает не только захватывающий спектакль, но и интермедию с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это будет необычный опыт для всей семьи, который подарит самые светлые чувства и радость.

Рождественский спектакль от театра "Странник" обещает быть наполненным волшебством и добротой. Вы сможете насладиться красивыми сценическими декорациями и потрясающей музыкой. Это настоящее искусство, которое будет интересно как детям, так и их родителям.

Приходите всей семьей и станьте свидетелями этого волшебного события!

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше