Театр ОЛИМПиК приглашает зрителей на комедию абсурда по одноименной пьесе Алексея Мелькова

Это спектакль о сложностях, с которыми сталкивается обыденный человек, и о том, как быстро жизнь может превратиться в настоящий абсурд.

Сюжет

Главный герой – обычный бухгалтер, которого ожидают непростые испытания. Его невеста страдает от маленькой слабости – чрезмерной траты денег. Он мечтает о повышении, но награду получает его коллега. А после неудачного визита в казино, герой теряет последние сбережения. И вот, самый неожиданный поворот: его коллега оказывается в отношениях с его невестой. Все это создает запутанную и комичную ситуацию, требующую срочного решения.

О театре и спектакле

Режиссером спектакля выступает Валерий Кулигин, а в главных ролях зрители увидят таких актеров, как Юлия Троян, Алексей Колпаков, Татьяна Садовая, Евгений Сафронов, Иван Шаульский и Мария Гришмановская.

Формат и продолжительность

Спектакль длится 80 минут и обещает зарядить зрителей хорошим настроением и позитивными эмоциями. Не упустите возможность увидеть, как один уикэнд может изменить всё!