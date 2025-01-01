Меню
Встречи у рояля с Екатериной Рыбальской
Киноафиша Встречи у рояля с Екатериной Рыбальской

Встречи у рояля с Екатериной Рыбальской

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Встречи у рояля с Екатериной Рыбальской в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальный концерт «Встречи у рояля с Екатериной Рыбальской», который пройдет в Концертном зале органной и камерной музыки в Краснодаре. Этот музыкальный вечер обещает стать незабываемым событием для всех любителей классической музыки.

О концерте

На сцене Екатерина Рыбальская, талантливая пианистка, представит зрителям широкий спектр музыки, включая как классические произведения, так и современные интерпретации. Екатерина славится своей виртуозной техникой и артистизмом, что делает ее выступления поистине захватывающими.

Интересные факты

Екатерина Рыбальская является обладательницей множества престижных наград, а ее концерты собирают аншлаги в лучших залах страны. Музыка, которую она исполняет, часто затрагивает не только классические, но и современные жанры, что привлекает разнообразную аудиторию.

Почему стоит посетить

Если вы цените качественное музыкальное искусство и стремитесь к новым эмоциям, данное выступление станет для вас настоящим подарком. В уютной атмосфере Концертного зала вы сможете насладиться живым исполнением и погрузиться в мир музыки.

Не упустите возможность стать частью этого прекрасного музыкального вечера!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 15 ноября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
17:00 от 550 ₽

